Fuga en Piura: ¿quién es el 'loco' Krisman, el interno que fugó el último sábado del penal?

La noche del sábado 18 de octubre se registró una fuga en el penal de varones de Piura que ha puesto en alerta a las autoridades. El interno Krisman Nizama Ponce (31), alias "loco Krisman", logró escapar del establecimiento penitenciario sin que hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) conozca de su paradero.

Como respuesta inmediata, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a través de un comunicado el cese de los cargos de Martín Gómez Cango y Rogelio Barreto Asencio, director y subdirector respectivamente del penal de Piura, por la evasión del reo.

Agentes del INPE detenidos

La fuga generó consecuencias directas en el personal de seguridad del penal. Cinco agentes del INPE fueron detenidos por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura. Se les investiga por su presunta complicidad en la huida del interno, quien estaba siendo investigado por el delito de extorsión.

¿Quién es el "loco Krisman"?

Krisman Nizama Ponce no es un delincuente desconocido para la Policía en la región Piura. Su historial delictivo incluye:

Enero del 2024: Fue detenido en el distrito de Sullana junto a tres presuntos cómplices a bordo de un vehículo con un croquis, balas y una máscara. La PNP informó en su momento que coordinaban el asalto a un grifo local.



Dos meses después 'loco Krisman' fue intervenido en la ciudad de Talara tras recibir 500 soles producto de la extorsión a un ciudadano. En esa ocasión, fue detenido junto a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los malditos de Talara'.



Por este último caso, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Talara ordenó prisión preventiva contra Nizama Ponce, por lo que fue recluido en el penal de Piura.

cinco agentes de seguridad del penal de Piura fueron detenidos tras la fuga de un interno. | Fotógrafo: difusión

Fuga durante "tratamiento psiquiátrico"

Según el reporte del INPE, Krisman Nizama escapó a través de un forado ubicado en la parte inferior de la puerta de acceso al tópico del establecimiento, lugar al que fue trasladado para recibir un tratamiento psiquiátrico.

No obstante, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, ha puesto en duda la necesidad real de dicho tratamiento. "El que lo haya trasladado al tópico como paciente psiquiátrico pudo ser la fachada para escapar", señaló la autoridad policial.

El general Farías enfatizó que cuando se trata de delincuentes investigados por extorsión, terrorismo o tráfico de drogas, se debe aplicar "seguridad extrema al momento de su traslado a otro ambiente del penal". Las investigaciones en curso determinarán si el tratamiento psiquiátrico era necesario o si formó parte del plan de fuga, señaló.

La Policía Nacional ha iniciado un intenso operativo para dar con el paradero de Nizama Ponce. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda llevar a su recaptura.