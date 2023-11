Alcaldesa de Sechura pide declaratoria de emergencia tras reciente caso de feminicidio: "No tenemos siquiera un patrullero"

Piura Sechura: alcaldesa pide declaratoria de emergencia tras reciente caso de feminicidio

Carmen Rosa Morales Loro, alcaldesa de Sechura, solicitó que su juridicción sea declarada en emergencia debido al incremento de la delincuencia que viene afectando a su población y al reciente caso de feminicidio que conmocionó a la provincia.

"En nuestra ciudad no tenemos siquiera un patrullero para que pueda salir a la ciudad. No tenemos el recurso humano suficiente ni logístico para realizar. Ha tenido que trasladarse personal de Piura o desde Lima para resolver esta situación que se presenta. Entonces si es necesario se debería declarar en emergencia. Además, todo el país debería estarlo", expresó en el programa 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

La alcaldesa de Sechura comentó que lo ocurrido con la muerte de la joven docente Elizabeth Anaí Querevalú Fiestas no puede repetirse en la ciudad.

"Este tipo de incidencias no podemos permitir en un pueblo que ha sido humanamente tranquilo a diferencia de otros lugares. Nosotros como hombres de bien no vamos a permitir que estas situaciones se sigan dando en nuestra ciudad", sostuvo la burgomaestre.

Morales Loro consideró que la permanencia del ministro del Interior en el cargo dependerá de los resultados en seguridad ciudadana. Esto luego de que en el Congreso ya presentaron una moción de censura.

"A los resultados debemos ir. Si lo que está ejecutando da frutos entonces que prosiga sino debe ser cambiado... definitivamente algo no está funcionando de lo contrario no estariamos este tipo de delincuencia que azota nuestro país y Sechura no es ajeno a ello", enfatizó.

Protesta por muerte de docente

El día de ayer, una gran cantidad de personas llegó hasta la sede de la comisaría sectorial de Sechura exigiendo la renuncia del Mayor PNP Carlos Alberto Serrano Morales, comisario de dicha sede, a quien se le acusa de no haber ejecutado diligencias a tiempo para hallar con vida a Elizabeth Querevalú.

Aunque esta madrugada la Policía capturó a Elvis Antón Santisteban, sospechoso del asesinato de la docente, la indignación ciudadana en la ciudad continúa en aumento.

Los familiares de la víctima narraron que el miércoles 1 de noviembre la joven se encontraba en su domicilio. Sin embargo, al promediar las 10 p. m., una mototaxi de color negro llegó hasta la esquina de su casa y la joven se acercó. Después de unos minutos, el conductor de la unidad forcejeó con ella, la encerró en el vehículo y se la llevó con rumbo desconocido.