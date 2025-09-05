Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque a local de Tony Rosado en Piura [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ataque se registró aproximadamente a las 9:45 p.m. y el movimiento de los criminales quedó registrado en las cámaras de establecimiento.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos hombres encapuchados a bordo de una bicicleta que estaban merodeando la zona y vigilando si había seguridad antes de perpetrar el ataque.

Después de pasar lentamente por la zona y asegurarse de que no había vigilancia, los sujetos, quienes portaban cascos que impedían ver sus rostros, dispararon contra el portón hasta en seis ocasiones.

Cinco proyectiles impactaron en el portón de metal y uno en la pared.

Los vecinos afirmaron que es la primera vez que se registra este tipo de ataques, ya que esta es una zona tranquila donde incluso los niños juegan frente al local.

RPP pudo conocer que algunos miembros de la familia del artista viven en un espacio del establecimiento, pero resultaron ilesos tras el ataque.

Tony Rosado dice que no recibió amenazas

Tony Rosado se encontraba en Lima cuando ocurrió el incidente, por lo que este viernes se trasladó a Piura para presentar una denuncia policial, a fin de que se puedan iniciar las investigaciones correspondientes.

El cantante llegó esta tarde a la ciudad y reveló que el Perú está viviendo una “pandemia de rateros” y afirmó que no ha recibido amenazas o algún tipo de intimidación durante su carrera musical.

“Cuiden a la gente, a todos, no solamente a mí ni a la gente que trabaja. Están cerrando bastantes negocios en Lima, porque no cuidan…”, reclamó el artista, quien también pidió a la presidenta Dina Boluarte ordenar el despliegue de militares para que patrullen las calles.