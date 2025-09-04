Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Desconocidos dispararon contra el local del cantante de cumbia Tony Rosado en Piura

El local de Tony Rosado tras el ataque.
El local de Tony Rosado tras el ataque. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Un ataque con más de seis disparos impactó el frontis del local de eventos Palacio del Ritmo, propiedad del cantante Tony Rosado, en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Piura
00:00 · 01:40

El local de eventos Palacio del Ritmo, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fue blanco de un ataque armado la noche de este jueves en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. Alrededor de las 9:30 p. m., desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento. 

Los orificios de bala en el frontis del local evidencian la violencia del ataque, que ha generado conmoción entre los vecinos de la zona.

Un vecino relató a RPP que oyó unos ocho balazos, y en un primer momento pensó que eran ciudadanos colombianos que suelen pasar en sus motos reventando cohetes o niños que estaban jugando.

El testigo afirmó que no había clientes dentro del local al momento del incidente, pero que probablemente sí familiares del cantante.  


Los impactos de bala en el portón del local de Tony Rosado

Los impactos de bala en el portón del local de Tony RosadoFuente: RPP

El local Palacio del Ritmo es conocido en Piura por ser un espacio de eventos y recepciones propiedad de Rosado, figura destacada de la cumbia.  

Efectivos de la comisaría de Piura y personal de la División de Investigación Criminal (Divincris) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Como parte de las investigaciones, se cerró un tramo de la avenida Circunvalación, donde se ubica el local, para facilitar el trabajo policial.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales. 


Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Tony Rosado Piura

Más sobre Piura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA