Desconocidos dispararon contra el local del cantante de cumbia Tony Rosado en Piura

El local de eventos Palacio del Ritmo, propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, fue blanco de un ataque armado la noche de este jueves en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura. Alrededor de las 9:30 p. m., desconocidos dispararon al menos seis veces contra el portón del establecimiento.

Los orificios de bala en el frontis del local evidencian la violencia del ataque, que ha generado conmoción entre los vecinos de la zona.

Un vecino relató a RPP que oyó unos ocho balazos, y en un primer momento pensó que eran ciudadanos colombianos que suelen pasar en sus motos reventando cohetes o niños que estaban jugando.

El testigo afirmó que no había clientes dentro del local al momento del incidente, pero que probablemente sí familiares del cantante.

Los impactos de bala en el portón del local de Tony Rosado

El local Palacio del Ritmo es conocido en Piura por ser un espacio de eventos y recepciones propiedad de Rosado, figura destacada de la cumbia.

Efectivos de la comisaría de Piura y personal de la División de Investigación Criminal (Divincris) acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Como parte de las investigaciones, se cerró un tramo de la avenida Circunvalación, donde se ubica el local, para facilitar el trabajo policial.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales.