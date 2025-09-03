Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura reactiva vuelos nocturnos: ¿cuántos serán y en qué horarios?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El número de vuelos diarios en el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, ubicado en el distrito de Castilla, Piura, se incrementó a 10 operaciones con la reanudación de los vuelos nocturnos desde el pasado martes 2 de septiembre, tras más de 16 meses de suspensión. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Actualmente, el terminal aéreo cuenta con 9 vuelos diurnos y 1 nocturno, lo que permitirá aumentar el movimiento mensual de pasajeros de 80 mil a 94 mil personas. De acuerdo con el titular del MTC, se proyecta alcanzar 14 vuelos diarios hacia noviembre de este año.

“Estamos inaugurando el vuelo nocturno que va a beneficiar no solamente la conectividad, sino la calidad de vida, la transitabilidad, para que ustedes puedan ir de noche hacia Lima y seguir su conexión de vuelo hacia el exterior en la madrugada o en la mañana con tranquilidad”, declaró el ministro Sandoval.

Inversión

La rehabilitación del aeropuerto piurano demandó una inversión superior a 53 millones de dólares, que permitió modernizar el sistema de luces, reconstruir la pista de aterrizaje con pavimento rígido de concreto, y rehabilitar las calles de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el cerco perimétrico.

Dieciséis meses duraron los trabajos de rehabilitación en el aeropuerto Guillermo Concha Iberico - Piura | Fotógrafo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Primer vuelo nocturno

El primer vuelo nocturno, procedente de Lima, aterrizó en Piura a las 7:18 p. m. del martes. Alina Zapata, junto a sus hijos, fueron parte de los pasajeros que arribaron esa noche. La ciudadana destacó los beneficios que trae esta medida, especialmente para quienes requieren viajar por motivos de salud.

“Esta iniciativa nos da más facilidad a todos de poder también manejar nuestros tiempos. Después de dos meses regreso a Piura, gracias a Dios, con mi hija que estuvo recibiendo tratamiento médico en Lima”, comentó.

avión comercial aterriza en nueva pista de aeropuerto en Piura | Fotógrafo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Piden ampliar la infraestructura

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, saludó la reactivación del vuelo nocturno, señalando que impulsará el turismo hacia fin de año. Sin embargo, advirtió que se requiere ampliar la infraestructura del aeropuerto para atender el crecimiento de la demanda.

“Piura ahora es la tercera ciudad con más vuelos diarios después de Cusco y Arequipa. Se necesita ampliar el terminal aeroportuario de dos a cuatro puertas de embarque. Ahora tenemos tres puestos de estacionamiento para los aviones comerciales, que esperemos se dupliquen con la ampliación del aeropuerto”, precisó.