Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura reactiva vuelos nocturnos: ¿cuántos serán y en qué horarios?

pasajeros llegan a Piura en vuelo nocturno
pasajeros llegan a Piura en vuelo nocturno | Fotógrafo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Andres Carhuapoma Cordova

por Andres Carhuapoma Cordova

·

El primer vuelo nocturno aterrizó el martes 2 de setiembre a las 7:18 pm. Los pasajeros se mostraron satisfechos con el servicio que conecta a Piura con Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El número de vuelos diarios en el aeropuerto Guillermo Concha Ibérico, ubicado en el distrito de Castilla, Piura, se incrementó a 10 operaciones con la reanudación de los vuelos nocturnos desde el pasado martes 2 de septiembre, tras más de 16 meses de suspensión. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Actualmente, el terminal aéreo cuenta con 9 vuelos diurnos y 1 nocturno, lo que permitirá aumentar el movimiento mensual de pasajeros de 80 mil a 94 mil personas. De acuerdo con el titular del MTC, se proyecta alcanzar 14 vuelos diarios hacia noviembre de este año.

“Estamos inaugurando el vuelo nocturno que va a beneficiar no solamente la conectividad, sino la calidad de vida, la transitabilidad, para que ustedes puedan ir de noche hacia Lima y seguir su conexión de vuelo hacia el exterior en la madrugada o en la mañana con tranquilidad”, declaró el ministro Sandoval.

Inversión 

La rehabilitación del aeropuerto piurano demandó una inversión superior a 53 millones de dólares, que permitió modernizar el sistema de luces, reconstruir la pista de aterrizaje con pavimento rígido de concreto, y rehabilitar las calles de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves y el cerco perimétrico.

Dieciséis meses duraron los trabajos de rehabilitación en el aeropuerto Guillermo Concha Iberico - Piura
Dieciséis meses duraron los trabajos de rehabilitación en el aeropuerto Guillermo Concha Iberico - Piura | Fotógrafo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Primer vuelo nocturno 

El primer vuelo nocturno, procedente de Lima, aterrizó en Piura a las 7:18 p. m. del martes. Alina Zapata, junto a sus hijos, fueron parte de los pasajeros que arribaron esa noche. La ciudadana destacó los beneficios que trae esta medida, especialmente para quienes requieren viajar por motivos de salud.

“Esta iniciativa nos da más facilidad a todos de poder también manejar nuestros tiempos. Después de dos meses regreso a Piura, gracias a Dios, con mi hija que estuvo recibiendo tratamiento médico en Lima”, comentó.

avión comercial aterriza en nueva pista de aeropuerto en Piura
avión comercial aterriza en nueva pista de aeropuerto en Piura | Fotógrafo: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Piden ampliar la infraestructura

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, saludó la reactivación del vuelo nocturno, señalando que impulsará el turismo hacia fin de año. Sin embargo, advirtió que se requiere ampliar la infraestructura del aeropuerto para atender el crecimiento de la demanda.

“Piura ahora es la tercera ciudad con más vuelos diarios después de Cusco y Arequipa. Se necesita ampliar el terminal aeroportuario de dos a cuatro puertas de embarque. Ahora tenemos tres puestos de estacionamiento para los aviones comerciales, que esperemos se dupliquen con la ampliación del aeropuerto”, precisó.

Video recomendado
Tags
Piura aeropuerto Guillermo Concha Ibérico vuelos nocturnos

Más sobre Piura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA