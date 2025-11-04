Desarticulan a 'El Clan del Blanqueo', banda dedicada al lavado de activos: S/40 mil fueron incautados en operativo

Durante un operativo en el puesto de control de Ojerani, agentes del Depincri capturaron a dos presuntos integrantes de la organización criminal 'El Clan del Blanqueo'.

Golpe al crimen. Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a la banda delictiva denominada ‘El Clan del Blanqueo’ durante un operativo realizado en el puesto de control de Ojerani, en Puno.

En la intervención, los efectivos del orden capturaron a dos presuntos integrantes de la organización criminal dedicada al delito de lavado de activos, según informó la PNP en sus redes sociales.

Asimismo, durante la intervención, la Policía Nacional incautó S/ 40 mil soles en efectivo, en billetes de S/100 y S/50; dos celulares y un vehículo.

Incautan droga valorizada en 93 mil dólares

Por otro lado, el pasado 1 de noviembre, efectivos de la PNP incautaron droga valorizada en más de 93 000 dólares y destruyeron alrededor de 20 laboratorios clandestinos en varios sectores del distrito de San Pedro de Putina Punco, en la provincia de Sandia, en Puno.

El hecho ocurrió durante una operación de interdicción, según informó a RPP la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) Sur Oriente.

En el operativo, las fuerzas del orden lograron intervenir las instalaciones de una empresa de carga, donde hallaron una caja procedente de Lima con destino a la ciudad de Juliaca, logrando incautar 62 paquetes de droga tipo ladrillo con un peso de 63 kilos con 659 gramos, valorizado en más de 93 mil dólares.

En esa línea, en las instalaciones ilegales ubicadas en los sectores de Pampa Gloria, Charuyo, Villa Rinconada y Santa Fe, zonas de difícil acceso dentro de la selva puneña, la Policía Nacional halló grandes cantidades de insumos y productos en proceso de transformación, logrando destruir 24 laboratorios de clorhidrato y pasta básica de cocaína.