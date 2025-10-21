Puno: detienen a hombre acusado de intentar envenenar a su hijo en Pusi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú detuvo a Diego Dario Mamani Sucapuca, de 35 años, acusado de intentar envenenar a su menor hijo de tan solo seis años. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Muni, distrito de Pusi, provincia de Huancané, del departamento de Puno, confirmó la región policial.

Según la policía, el padre, luego de intentar envenenar a su hijo, se autolesionó.

Los vecinos y familiares lograron encontrar a padre e hijo, y fueron auxiliados con el apoyo de la Policía Nacional. Posteriormente, fueron trasladados al servicio de emergencia del hospital Carlos Monje Medrano de la ciudad de Juliaca, dónde fueron sometidos a un lavado gástrico.

El padre se encuentra con resguardo policial por el delito de tentativa de parricidio en agravio de su menor hijo.

