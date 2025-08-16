Fatal accidente en Puno: al menos siete muertos y varios heridos en choque de bus interprovincial y camión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las causas del accidente son motivo de investigación. | Fuente: RPP

Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas en un trágico accidente de tránsito, registrado anoche en la provincia de Lampa, en la región Puno.

Un bus interprovincial y un camión chocaron a la altura del kilómetro 240 de la carretera Juliaca-Arequipa, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucía, informó el corresponsal de RPP en la región.

El tránsito en la carretera Juliaca-Arequipa estuvo interrumpido por varias horas hasta el amanecer, cuando los vehículos involucrados en el accidente fueron remolcados.

Las causas del fatal choque son motivo de investigación por parte de la Policía Nacional.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Heridos evacuados

Policías y agentes del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y asistieron a los heridos, que fueron evacuados al centro de salud de Santa Lucía y al Hospital de Juliaca, indicó nuestro periodista.

Este fatal accidente se produce apenas días después de una tragedia similar en la región Puno. A inicios de esta semana, diez personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas tras la caída de un bus interprovincial a abismo de 200 metros en la zona de Huayllabamba.

