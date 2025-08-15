Últimas Noticias
Tragedia en Comas: tres fallecidos y dos heridos tras el despiste de un camión que transportaba balones de gas

Gerardo Martin Araujo Valencia, subgerente de Serenazgo de Comas, aseguró que los heridos ya se encuentran estables.
Gerardo Martin Araujo Valencia, subgerente de Serenazgo de Comas, aseguró que los heridos ya se encuentran estables. | Fuente: Cortesía/Composición RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El hecho ocurrió en la séptima zona de Collique, en la vía Pasamayito, en el distrito limeño de Comas.

Tres personas fallecidas y dos heridas dejó un fuerte accidente de tránsito tras el despiste de un camión que transportaba balones de gas. El hecho ocurrió en la séptima zona de Collique, en la vía Pasamayito, en el distrito limeño de Comas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad -a las que tuvo acceso RPP- registraron cómo el camión se sale de la vía a gran velocidad e impacta contra una motocicleta que tenía a bordo a dos personas, para luego chocar con un quiosco. 

Otra imagen muestra la velocidad en la que avanza el camión de transporte, lo que generó el susto de los peatones que buscaron alejarse para evadir el peligro. 

Gerardo Martin Araujo Valencia, subgerente de Serenazgo del distrito de Comas, señaló a nuestro medio que las personas heridas ya se encuentran de alta médica y que uno de los fallecidos había sido trasladado al hospital de Collique.

"Ha ocurrido un accidente de tránsito, al parecer por el despiste con volcadura de un vehículo. Una persona trasladada al hospital de Collique llegó cadáver. Los heridos de consideración ya se están estables", comentó.

El subgerente también señaló que se espera la llegada de personal del Ministerio Público para realizar las diligiencias correspondientes.

"Hemos revisado nuestra central de monitoreo y se puede observar el vehículo desplazando desde la parte alta hacia la parte baja. Ha perdido el control del vehículo, aunque no sabemos las causas exactas, y ha invadido la vía contraria, y cae ascendentemente contra quienes estaban subiendo en sentido contrario y logra impactar contra una motocicleta", añadió.

Vecinos que presenciaron el hecho pidieron a los autoridades mayor seguridad vial en la zona ya que enfatizaron el peligro en la vía Pasamayito.

