Al menos 10 muertos y 37 heridos deja caída de bus interprovincial a abismo de 200 metros en Puno

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Hasta esta madrugada, efectivos de la Policía y Ministerio Público continuaban realizando trabajos para retirar los cadáveres de seis personas del interior del vehículo. Entre los heridos hay ocho menores de edad.

Puno
00:00 · 02:30
La zona es de difícil acceso y oscura por lo que complica las labores de recuperación de cuerpos.
La zona es de difícil acceso y oscura por lo que complica las labores de recuperación de cuerpos. | Fuente: RPP

Al menos 10 muertos es el saldo de un accidente de transito ante la caída de un bus interprovincial de la empresa Selva Sur a un abismo de aproximadamente 200 metros, ello en la zona de Huayllabamba, que corresponde a la vía de la ciudad de Sandia y San Pedro de Putina Punco, en la región Puno, según informó a RPP Edén Sucasaire Rafael, fiscal adjunto penal de Sandia.

La autoridad precisó que se han recuperado cuatro cuerpos y brigadas de la Policía y Ministerio Público realizan trabajos para retirar los cadáveres de seis personas que se encuentra aún al interior del vehículo.

Sin embargo, la zona es de difícil acceso y oscura por lo que complica las labores de recuperación de cuerpos.

"Hay un aproximado de 10 (cuerpos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar. Se han evacuado a los heridos al hospital y algunos de más gravedad se están llevando a Juliaca", mencionó.

8 menores de edad figuran entre los heridos

Asimismo, según la Red de Salud de Sandia, se vienen atendiendo a 37 personas que han quedado heridas por este accidente. Entre la lista de víctimas con lesiones figuran ocho menores de edad, entre niños y adolescentes.

Algunos de los casos graves de heridos vienen siendo trasladados a la ciudad de Juliaca para las atenciones especializadas.

Al momento, la Policía ya investiga el hecho, para identificar las causas del accidente.

La lista de heridos publicado por el Hospital de Sandia.

La lista de heridos publicado por el Hospital de Sandia. Fuente: RPP

