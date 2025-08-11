Al menos 10 muertos y 37 heridos deja caída de bus interprovincial a abismo de 200 metros en Puno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La zona es de difícil acceso y oscura por lo que complica las labores de recuperación de cuerpos. | Fuente: RPP

Al menos 10 muertos es el saldo de un accidente de transito ante la caída de un bus interprovincial de la empresa Selva Sur a un abismo de aproximadamente 200 metros, ello en la zona de Huayllabamba, que corresponde a la vía de la ciudad de Sandia y San Pedro de Putina Punco, en la región Puno, según informó a RPP Edén Sucasaire Rafael, fiscal adjunto penal de Sandia.

La autoridad precisó que se han recuperado cuatro cuerpos y brigadas de la Policía y Ministerio Público realizan trabajos para retirar los cadáveres de seis personas que se encuentra aún al interior del vehículo.

Sin embargo, la zona es de difícil acceso y oscura por lo que complica las labores de recuperación de cuerpos.

"Hay un aproximado de 10 (cuerpos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar. Se han evacuado a los heridos al hospital y algunos de más gravedad se están llevando a Juliaca", mencionó.

8 menores de edad figuran entre los heridos

Asimismo, según la Red de Salud de Sandia, se vienen atendiendo a 37 personas que han quedado heridas por este accidente. Entre la lista de víctimas con lesiones figuran ocho menores de edad, entre niños y adolescentes.

Algunos de los casos graves de heridos vienen siendo trasladados a la ciudad de Juliaca para las atenciones especializadas.

Al momento, la Policía ya investiga el hecho, para identificar las causas del accidente.