Puno: alcaldes piden al Gobierno presupuesto para construir pozos de agua

Puno "Queremos una máquina que haga perforaciones profundas para poder sacar agua", afirmó el alcalde de Cojata.

Mauricio Chuquimallco Quito, alcalde del distrito de Cojata, dio detalles de los acuerdos alcanzados con los demás burgomaestres de la región Puno, respecto a la escasez de agua por el que atraviesan.

"Nos está azotando este fenómeno de déficit hídrico. Tuvimos una reunión auto convocada para tratar este tema. No hay agua. Al norte se le atendió rápidamente. Nosotros estamos llevando el clamor del pueblo y no nos atienden. Fuimos a Lima, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y no fuimos atendidos", indicó la autoridad.

En ese sentido, sostuvo que junto a los demás alcaldes llegaron a la conclusión de que necesitan que el Ejecutivo les destine más de un millón de soles con el fin de construir pozos tubulares.





Alcaldes de Puno piden al Gobierno presupuesto para construir pozos de agua | Fuente: RPP

"Queremos una máquina que haga perforaciones profundas para poder sacar agua", añadió.

Indicó, además, que el 98 % de la población en esta parte del país se dedican a las actividades pecuarias y por ello requieren con urgencia agua para que beban los animales y también para el crecimiento de los pastos.

Por otro lado, indicó que requieren cobertizos que sirvan de refugio para el ganado ante el intenso fró producto de las bajas temperaturas.

Por último, manifestó que están dispuestos a viajar nuevamente a Lima con el objetivo de hacer sentir sus reclamos.