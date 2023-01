Puno: confirman un fallecido tras enfrentamientos entre la Policía y manifestantes

Enfrentamientos en Puno. (Imagen referencial) | Fuente: EFE

Un ciudadano identificado como Gabriel Omar López de 35 años falleció este lunes a causa de las protestas que se realizan en Puno contra el gobierno de Dina Boluarte.

El joven perdió la vida debido al impacto de un perdigón en la cabeza durante un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía. El hermano de la víctima aseguró a RPP Noticias que el joven no participaba de las manifestaciones.

Los manifestantes y sus parientes lo trasladaron hasta el centro de salud Revolución, donde llegó sin vida. La esposa comentó que el hombre deja en la orfandad a dos menores de edad y que se dedicaba a la venta de adoquines para mantener a su familia.

El cuerpo de Gabriel López permanece en el centro de salud de la Revolución. Se trata del segundo fallecido por las protestas en la región Puno, porque ayer murió un recién nacido dentro de una ambulancia que fue impedida de transitar por la provincia de Chucuito.

Por otra parte, un grupo de manifestantes en la ciudad de Puno, luego de haber cumplido con la movilización, acudió hasta el centro comercial Plaza Vea, donde saquearon algunos bienes e intentaron prender fuego.

La Policía Nacional dispersó a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas y genera que muchas personas, algunas de las cuales solo transitan por la zona, tengan que correr y ponerse a buen recaudo.Dina Boluarte: "En mitad de la violencia y el caos se complica más".

En medio de la sesión del Acuerdo Nacional, la presidenta Dina Boluarte confirmó el fallecimiento de un civil en la ciudad de Juliaca. Ante ello, expresó sus condolencias y reiteró su pedido de paz a la población.

“Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos donde todavía se están levantando en protestas de qué. No se está teniendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos; lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones y ya lo propusimos. En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”, manifestó.



Bebé falleció por bloqueo de carretera

Un bebé prematuro que tuvo complicaciones respiratorias murió el domingo en la carretera Yunguyo-Puno, provincia de Chucuito. Esto debido a que un grupo de manifestantes que bloquean la vía impidieron que la ambulancia lo traslade al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

La doctora Natal Díaz Chalco, médico de guardia del Hospital de la provincia de Yunguyo, confimó la noticia a RPP Noticias, que al llegar al centro poblado el Molino, en el distrito de Juli, la ambulancia chocó con montículos de tierra, peñas y palos.

Mientras el personal retiraba este material para continuar con el traslado del menor, los lugareños interrumpieron el paso de la ambulancia y al quedar varados por varias horas, el recién nacido falleció.