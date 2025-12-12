Puno: cuatro heridos tras derrumbe dentro de coliseo en centro poblado

Según pudo conocer RPP, una de las estructuras, que son las vigas construidas con material noble, ha cedido y habría provocado la caída del techo que se venía trabajando por una empresa particular.

Cuatro personas han resultado heridas tras un derrumbe ocurrido en un coliseo del centro poblado de Salcedo, en la región Puno.

Según informaron los bomberos a RPP, los heridos fueron trasladados hacia los diferentes centros de salud en el centro poblado de Salcedo, como también al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.

A la zona, llegaron personal de la Compañía General de Bomberos, la Policía Nacional, así como del sector salud, rescatistas y serenos para ingresar al coliseo derrumbado.

Las puertas para el ingreso a la zona de trabajo se encuentran completamente cerradas y en los exteriores vienen esperando el personal para poder acudir e ingresar hacia el interior del coliseo que está en plena construcción.

Mientras tanto, otro grupo de trabajadores está en los exteriores ya formándose, conversando con los representantes de esta zona de trabajo.

Según pudo conocer RPP, ya estarían tratando de ingresar los funcionarios con la finalidad de poder verificar la caída de esta estructura, que viene siendo trabajado en el centro poblado de Salcedo.

Cabe destacar de que esta construcción está siendo a cargo del gobierno regional de Puno.