Puno: dos muertos y 10 heridos dejó accidente de tránsito en la vía Puno—Moquegua

La Policía Nacional del Perú informó a RPP que un despiste de una miniván, que cubría la ruta Puno-Moquegua, dejó dos muertos (un hombre y una mujer) y 10 heridos.

El accidente de tránsito, añadieron, ocurrió alrededor de las 11 de la noche del miércoles 10 de diciembre, a la altura del kilómetro 116 de la carretera Interoceánica, cerca del centro poblado de Titire, en la región de Puno.

De acuerdo con la información preliminar de la policía, la mujer perdió la vida en el mismo lugar del accidente; el otro pasajero perdió la vida camino al hospital regional Manuel Nuñez Butrón de Puno.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Carumas y Torata llegaron al lugar para apoyar en las labores de atención y traslado de los afectados.

Hasta el momento, se desconocen las causas del despiste. Los fallecidos fueron llevados a la morgue, para las diligencias de ley.

En tanto, la PNP ya inició con las investigaciones.