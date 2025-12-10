Puno: incautan 36 paquetes de droga en operativo contra 'Los Capos del Mantaro' en Juliaca

Tras ello, el Ministerio Público dispuso el traslado de los detenidos para continuar con las diligencias

38 paquetes de droga fueron incautados en un operativo realizado en las inmediaciones del terminal terrestre de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región de Puno, informó la policía antidrogas la localidad.

La intervención se llevó a cabo luego de una investigación policial que reveló la existencia de una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Dicha banda realizaba actividades ilícitas de traslado de remesas de droga en la modalidad de encomienda desde el Vraem a la ciudad de Juliaca.

'Los Capos del Mantaro'

La banda criminal, conocida como 'Los Capos del Mantaro', fue intervenida en la agencia de encomiendas de la empresa Shalom-Juliaca.

En dicho lugar se detuvo a dos personas y se decomisó la droga, la cual estaba contenida en paquetes rectangulares de color amarillo que contenían alcaloide de cocaína.

Tras ello, el Ministerio Público dispuso el traslado de los detenidos, las sustancias ilícitas y otros elementos a las instalaciones del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas San Román - Dirandro PNP Puno para continuar con las diligencias de investigación.