Efectivos de la Policía Nacional intervinieron una vivienda en la urbanización La Rinconada de la ciudad de Juliaca (región Puno). Aquí encontraron a tres varones de nacionalidad extranjera, quienes fueron detenidos, ya que en su poder se les halló marihuana.

Carlos Gonzalo, argentino de 29 años y los venezolanos Maykel Rivera de 18 y Neykar Zerpa de 19 años, fueron llevados hasta la Unidad Antidrogas de la Policía Nacional.

Mientras eran trasladados, uno de ellos lloraba y decía estar arrepentido: “Yo no sabía, yo no quería hacer esto, estoy arrepentido. Te estoy diciendo la verdad, a mí me lo dio para mi consumo, no soy un vicioso”, decía entre sollozos.

Otro de los detenidos dijo que la persona que les daba la droga, se hacia llamar "Pituco" de nacionalidad peruana.

Los agentes policiales registraron las pertenencias de los extranjeros y encontraron bolsitas de plástico con marihuana y equipos celulares que eran de procedencia ilegal.

El Ministerio Público de la provincia de San Román inició las investigaciones por los presuntos delitos contra la salud pública y contra el patrimonio.

