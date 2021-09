Hoy inició la vacunación para jóvenes de 20 años a más en la región. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

Hoy se inició la vacunación de jóvenes de 20 años a más en la región Puno. El director regional de Salud, Jorge Sotomayor Perales, indicó que la decisión de ampliar el rango etario de 30 a 20 años de edad fue para proteger a la población de una posible la tercera ola de la COVID-19.

En la ciudad de Puno, la asistencia fue masiva en los colegios Santa Rosa y Glorioso San Carlos, ubicados a pocas cuadras de la plaza mayor. A diferencia de otros días que los vacunatorios lucían vacíos a partir del mediodía.

En el colegio Glorioso San Carlos, RPP encontró a Alioska Montesinos Duran, de 23 años, que esperaba recibir la vacuna contra la COVID-19 junto a sus compañeras de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. La joven pidió a todas las personas que se vacunen porque es una oportunidad de proteger a su familia

"Apuesten por la esperanza de vida, quizás usted no se quiere vacunar porque tiene miedo de cómo va reaccionar su cuerpo, pero imagínese que no tiene usted ninungana protección y que necesita esta medida, que no es el 100%, pero le da una esperanza de vida... Muchos queremos viajar y tenemos muchos planes, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Con esta vacuna estamos dando un paso más a la protección", dijo.





La asistencia fue masiva en los colegios Santa Rosa y Glorioso San Carlos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

En el mismo colegio, Héctor Suaña Coila, de 50 años, proveniente de las islas de los Uros, formaba su fila desde la 9 de la mañana junto a su esposa de la misma edad.

Ambos indicaron a RPP que no alcanzaron a ser inoculados en la fecha de su grupo etario, porque trabajaban a diario como lanchero y artesana, respectivamente.



Las filas continúan en los exteriores de los locales de vacunación y según los comunicados del sector Salud la atención será hasta las 5 de la tarde.

Más vacunas

El director Jorge Sotomayor Perales informó que arribaron a Puno más de 100 000 dosis de vacunas de Pfizer y Sinopharm por lo que invocó a la población acudir a cualquier punto de vacunación.

Sotomayor Perales señaló que las dosis de vacunas se distribuyen según la población a cada una de las redes de salud.

A la fecha, en la región Puno ya están protegidas con las dos dosis de vacuna un total de 141 929 personas y 264 000 personas tienen la primera dosis.

