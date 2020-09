Maribel Huaquisto celebra la obtención de su titulo profesional en medio de la pandemia. | Fuente: Andina

La cuarentena focalizada que rige en Puno y las limitaciones tecnológicas no impidieron que Maribel Huasquito Puma, de 22 años, se convierta en la primera estudiante de la

la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) en sustentar su tesis de manera virtual y obtener el título profesional.

La joven sustento su tesis desde el Tambo Ura Ayllu, ubicado en la en la comunidad Ura Ayllu, del distrito de Cuyocuyo, provincia puneña de Sandia, porque no podía hacer el viaje de cuatro horas hasta la universidad debido a que los viajes al interior de la región altiplánica están prohibidos por la COVID-19.

Tras conversar con el equipo del Programa PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que administra el Tambo Ura Ayllu, uso las instalaciones y la conexión a internet, para sustentar su trabajo de investigación ante el jurado calificador de la UNAP.

“Quería estar con mi familia en este importante momento que ha sido una experiencia muy grata y nueva para mí. Estuve muy nerviosa al principio, pero me aprobaron. Me siento feliz de que este objetivo lo haya alcanzado con apoyo de mis padres y las facilidades que me brindaron en el Tambo”, dijo Maribel.

Este logró llegó hasta la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, quien destacó el esfuerzo de la nueva licenciada en Nutrición y la consideró como un ejemplo para las jóvenes mujeres de su localidad.

“Noticias como estas nos llenan de esperanza. Maribel no renuncia a sus sueños pese al estado de emergencia sanitaria, por el contrario, los hace realidad usando los recursos que tiene a la mano. Nosotros seguiremos fortaleciendo y mejorando los servicios en nuestras plataformas de servicios que contribuyen a cambiar vidas”, afirmó Donayre.

Tambos



Los tambo del programa PAIS, son iniciativa que surgió el 2014, con el objetivo de articular las iniciativas de los diferentes niveles del Estado para brindar acceso a los ciudadanos a programas como el SIS, bonos, tramites de DNI entre otros

El tambo donde sustentó Maribel presta servicios a personas de 29 centros poblados.

Los 466 tambos del programa PAIS tienen acceso a internet y el uso de los equipos de cómputo son parte de los servicios prioritarios que brindan a nivel nacional.