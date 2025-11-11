Puno: un joven fue asesinado dentro de su auto en Juliaca

Familiares de la víctima arribaron al lugar y protagonizaron dolorosas escenas. | Fuente: PNP

Un joven falleció en el interior de su auto tras recibir varios impactos de bala de delincuentes que se transportaban a bordo de una motocicleta, en la intersección del jirón Tumbes con la calle Umachiri, cerca de la avenida Circunvalación, en la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román, en la región de Puno.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, el fallecido, identificado como Wuilbert Arocutipa Turpo (23), fue atacado cuando se trasladaba en su auto de placa CJW-597. El hombre murió tras recibir varios impactos de bala.

Posteriormente, los efectivos de la PNP llegaron al lugar y hallaron múltiples casquillos de bala.

Según las primeras investigaciones, la víctima se dirigía hacia la salida a Cusco. En ese trayecto, fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Posteriormente, los sujetos dispararon varias veces de manera directa contra el automóvil.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Familiares del joven llegaron al lugar

Minutos después, familiares del joven arribaron al lugar y protagonizaron dolorosas escenas.

Por otro lado, los vecinos y transeúntes expresaron su indignación ante la creciente ola de violencia e increparon a las autoridades por la falta de seguridad en la ciudad.

Las investigaciones relacionadas al caso continúan para identificar las causas detrás del ataque que provocó la muerte del conductor.