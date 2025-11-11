Agente del Grupo Terna fue baleado en la puerta de su casa en El Agustino

Peritos de criminalística investigan el ataque armado. | Fuente: RPP

Un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional fue baleado en la puerta de su casa, en la avenida Las Magnolias, en el distrito de El Agustino, al este de la capital.

Según testigos consultados por RPP, el policía habría tenido una discusión con dos sujetos, que le dispararon “a traición” cuando les dio la espalda.

“Eran dos ‘patas’ (hombres) con moto lineal y se han quitado después de disparar, porque le agarraron a traición. Él se volvió y ahí lo dispararon”, comentó una mujer.

“Parece que estaban discutiendo, estaban discutiendo. El chico de los que le discutió le dijo ‘Dame mi vuelto’, al ver que seguro no le habrá dado. El vecino se volvió, (...) y ahí ¡pum!, ¡pum!, tres veces le balearon”, agregó.

El efectivo del Grupo Terna, gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al agente como Kay Franco Villalta Cayllahue, natural de Arequipa, quien vivía en un cuarto alquilado.



Ataque en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Al cierre de este informe, continúan las diligencias, a fin de dilucidar el móvil del ataque armado.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional informó que se ha dispuesto el despliegue de equipos especializados “para intensificar la búsqueda y captura de los presuntos autores”.

“Asimismo, se viene realizando el análisis de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de El Agustino como parte de diligencias imprescindibles e inaplazables”, agregó la institución.



