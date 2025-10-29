Fiscalía inició una investigación preliminar por maltrato de oso perezoso durante su rescate en Tocache

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el maltrato de un oso perezoso durante su rescate en la provincia de Tocache, región San Martín.

Así lo informaron a través de sus redes sociales, donde precisaron que la investigación preliminar es por los delitos de abandono y actos de crueldad contra este animal.

En esa línea, como parte de las diligencias de este caso, el fiscal provincial Guamner Medina Herrera, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, pidió la relación de trabajadores de la empresa eléctrica y Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tocache que fue a rescatar al oso perezoso.

Señalaron también que se ha pedido identificar el estado de salud del oso perezoso y recoger las declaraciones de testigos del hecho, además de requerir a la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Tocache un informe sobre las acciones realizadas tras el hallazgo del espécimen.

Maltrato a oso perezoso

El hecho ocurrió el pasado domingo 26 de octubre, cuando un oso perezoso trepó hasta una caja eléctrica de un poste de energía en la ciudad de Tocache. Personal del Serenazgo, con apoyo de la empresa eléctrica Electro Tocache fueron al lugar para retirar al animal.

Un trabajador de la empresa de energía subió a la cima del poste en una canastilla con un brazo eléctrico y logró liberar al animal de los cables; sin embargo, en vez de colocarlo en la canastilla lo soltó desde una altura de al menos siete metros y el oso perezoso cayó a la pista.

Luego, uno de los serenos toma al animal del lomo para trasladarlo a la camioneta de la municipalidad, lo arroja contra la pista y luego lo vuelve a levantar para lanzarlo a la tolva del vehículo. Todo ello fue grabado por vecinos de la zona, que reclamaron a los trabajadores por su actuar.

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Tocache informó que inició una investigación para determinar las sanciones que correspondan contra el personal de la operación.

“Esta comuna mantiene un compromiso inquebrantable con la defensa y el respeto de toda forma de vida silvestre y, por ello, somos más interesados en que los hechos se esclarezcan de manera transparente y oportuna”, señalaron en un comunicado en el que no dieron detalles sobre el estado del animal.