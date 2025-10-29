“Un acto de crueldad”: investigan maltrato a oso perezoso durante rescate en Tocache [VIDEO]

Un oso perezoso trepó hasta una caja eléctrica y fue lanzado desde una altura de siete metros durante un aparente intento de rescate, en la ciudad de Tocache, región San Martín.

El hecho tomó lugar el domingo pasado, cuando el personal de la empresa eléctrica Electro Tocache y los serenazgos de la ciudad trataban de retirar al animal del lugar.

Los testigos captaron que un técnico de luz, montado en una canastilla hidráulica, liberó al animal de entre los cables y, sin compasión alguna, soltó al animal desde al menos siete metros de altura, en medio de los gritos de los vecinos que presenciaron la escena.

Acto seguido, un sereno toma al animal del lomo para trasladarlo a la camioneta de la municipalidad, pero, en vez de auxiliarlo, arroja al oso perezoso contra la pista.

El mamífero carnívoro, claramente desconcertado, trató de reincorporarse; sin embargo, otro agente municipal lo agarra nuevamente del lomo y lo arroja contra la tolva del vehículo.

“No seas malo, oye, ¿cómo vas a tratar así al animal? La forma en cómo lo tratan no está bien”, reclamaron los vecinos.

Colectivos rechazan maltrato contra el oso perezoso

Los testigos y colectivos animalistas han calificado el caso como violencia y maltrato animal, debido a que la intervención fue agresiva y sin ningún tipo de protocolo.

La Asociación Tocache en Acción Rescata expresó, a través de un comunicado, su indignación y rechazo por el fallido intento de “rescate”.

“Esto constituye un acto de crueldad injustificable, además de un incumplimiento de los procedimientos legales y técnicos que deben observarse en casos que involucren fauna silvestre”, indicaron.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Tocache informó que se ha iniciado una investigación para determinas las sanciones correspondan contra el personal que participó en la operación.

“Esta comuna mantiene un compromiso inquebrantable con la defensa y el respeto de toda forma de vida silvestre y, por ello, somos más interesados en que los hechos se esclarezcan de manera transparente y oportuna”, comunicó la comuna, que no dio más detalles sobre el estado del animal.

Mientras tanto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) instó a las autoridades y a la ciudadanía a reforzar acciones para reforzar la protección y manejo adecuado de la fauna silvestre, tras remarcar que la manipulación de esta clase de animales debe realizarse únicamente por especialistas.

“Casos como el registrado en Tocache, donde se avistó un oso perezoso o pelejo, deben manejarse de forma técnica y responsable, priorizando siempre la seguridad de los rescatistas y la salud del animal”, se lee en el comunicado de la institución.

Finalmente, el Serfor informó que monitoreará el caso y reforzará la asistencia técnica a los gobiernos locales, con el propósito de fortalecer las capacidades de su personal y formar guardafaunas que puedan actuar oportunamente ante este tipo de situaciones.