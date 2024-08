No hay garantías en San Martín para la investigación del asesinato de defensor ambiental Quinto Inuma, dice su hermano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

San Martín No hay garantías en San Martín para la investigación sobre asesinato de defensor ambiental Quinto Inuma, dice su hermano

Tras la captura de Segundo Villalobos Guevara, presunto autor intelectual del crimen contra el defensor ambiental Quinto Inuma, ocurrido en noviembre de 2023, su hermano, Manuel Inuma Alvarado, aseguró que el traslado a Lima de Villalobos se habría dispuesto con el fin de garantizar la viabilidad de la investigación.

"La garantía no hay, porque estas autoridades son corruptas, entonces pedimos directamente a Lima, porque queremos que haya justicia", indicó en La Rotativa del Aire.

Inuma reiteró que, pese al asesinato de su hermano, la seguridad a los defensores ambientales en la Amazonía sigue siendo precaria, apuntando que el Estado no les brinda las garantías necesarias para seguir con esta labor.

"No tenemos seguridad en nada, porque no hay nadie, no nos protege el Estado, no nos da protección acá, la Policía Nacional no está con nosotros, donde que están metidos, pedido un puesto de auxilio rápido en la comunidad para mayor seguridad con defensores ambientales, no hay seguridad, no hay nada por nosotros", remarcó. En otro momento, sindicó a Belustiano Saboya como el presunto autor material del homicidio.

Falta de garantías pese a denuncias

Manuel Inuma remarcó que las amenazas a Inuma por su labor eran constantes y databan de hace siete años. Asimismo, se realizaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), pero pese a ello, no hubo protección a su familiar.