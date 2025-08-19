Policía detuvo a dos sujetos en chatarrería donde se desmantelaban vehículos robados en Villa El Salvador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Efectivos de la Policía Nacional intervinieron este lunes un local de chatarrería en el que se desmantelaban vehículos robados, en el sector 8 del asentamiento humano municipal de Villa El Salvador.

Así lo indicó a RPP el jefe de la Diprove, coronel Jorge Chávez, quien manifestó que dentro del local había gran cantidad de autopartes que una banda criminal se dedicaba a comercializar.

Allí se hallaron los restos seccionados de dos vehículos que habían sido reportados robados el último fin de semana en distintos puntos de la capital.

“En esta oportunidad la Diprove ha procedido a intervenir este local que tiene una fachada, que dice comercializar estructuras metálicas y chatarrería, pero al interior se han encontrado dos vehículos que registran denuncias por hurto”, sostuvo.

“También hemos encontrado partes de otros vehículos y las herramientas con las que estos delincuentes seccionaban estos vehículos”, añadió.

Detenidos

Producto de esta intervención, el jefe de la Diprove informó que se detuvo a dos personas: Kevin Cuscano Huamán de 29 años y Carlos Acosta Valverde de 28 años.

Ellos serán puestos a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones correspondientes.