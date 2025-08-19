Últimas Noticias
Policía detuvo a dos sujetos en chatarrería donde se desmantelaban vehículos robados en Villa El Salvador

El local era utilizado por los sujetos para desmantelar en cuestión de horas los vehículos robados.
El local era utilizado por los sujetos para desmantelar en cuestión de horas los vehículos robados. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

El jefe de la Diprove, coronel Jorge Chávez, indicó que dentro del local se halló gran cantidad de autopartes que una banda criminal se dedicaba a comercializar en el mercado negro.

Seguridad
Efectivos de la Policía Nacional intervinieron este lunes un local de chatarrería en el que se desmantelaban vehículos robados, en el sector 8 del asentamiento humano municipal de Villa El Salvador.

Así lo indicó a RPP el jefe de la Diprove, coronel Jorge Chávez, quien manifestó que dentro del local había gran cantidad de autopartes que una banda criminal se dedicaba a comercializar.

Allí se hallaron los restos seccionados de dos vehículos que habían sido reportados robados el último fin de semana en distintos puntos de la capital.

“En esta oportunidad la Diprove ha procedido a intervenir este local que tiene una fachada, que dice comercializar estructuras metálicas y chatarrería, pero al interior se han encontrado dos vehículos que registran denuncias por hurto”, sostuvo.

“También hemos encontrado partes de otros vehículos y las herramientas con las que estos delincuentes seccionaban estos vehículos”, añadió.

Detenidos

Producto de esta intervención, el jefe de la Diprove informó que se detuvo a dos personas: Kevin Cuscano Huamán de 29 años y Carlos Acosta Valverde de 28 años.

Ellos serán puestos a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones correspondientes.

Informes RPP

Después de 30 años, Perú apuesta por renovar su Fuerza Militar Aérea

El Perú está en pleno proceso para adquirir 24 nuevos aviones de combate, en una licitación internacional que enfrenta a modelos de Estados Unidos, Francia y Suecia. ¿Qué se juega el país en esta decisión? Los detalles en el siguiente informe de Andrea Amesquita.
