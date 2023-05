Actualidad El alcalde de Arica negó que aviones venezolanos vayan a llegar en los próximos días a su ciudad para recoger a sus compatriotas.

El alcalde de Arica Gerardo Espíndola Rojas llegó a la frontera de Chile con Perú para brindar ayuda a los migrantes que se encuentran varados en la zona. El burgomaestre de la ciudad del norte de Chile se refirió a la posibilidad de crear un corredor humanitario para que los extranjeros puedan llegar a sus países de origen. Sobre ello destacó que esto depende del trabajo conjunto que puedan realizar los países involucrados y la predisposición de Venezuela para recibir a sus ciudadanos.

“El corredor humanitario depende de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Venezuela tiene que estar disponible para poder recibir a las personas”, expresó el alcalde de Arica a RPP Noticias.

Asimismo, Espíndola Rojas afirmó que Venezuela tiene la intención de enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos; sin embargo, estos deben solicitar autorización para aterrizar, por lo que el proceso podría demorar varias semanas.

“Venezuela se ha manifestado ayer, dijeron que quieren mandar aviones para trasladar a sus compatriotas desde nuestro país. Esta noticia hay que tomarla con cautela y mesura, porque no sabemos si esto va a ocurrir o no y cómo va a ocurrir. Si va a ser desde ciudades chilenas o peruanas, hay muchas preguntas que se deben responder. Para que los aviones de Venezuela puedan aterrizar, no solamente en las ciudades de Chile, sino también de Perú, deben de cumplir con requisitos complejos de cumplir”, agregó.

Alcalde de Arica niega salida de aviones a Venezuela

El alcalde de Arica Gerardo Espíndola Rojas negó que aviones venezolanos vayan a aterrizar en su ciudad para recoger a sus ciudadanos y trasladarlos a su país. Asimismo, exhortó a los ciudadanos extranjeros a mantener la mesura, pues no es una información confirmada.

“Hay que tener mesura. Sino se genera expectativa y que lleguen más personas a nuestras ciudades que no corresponde. Eso es lo que tenemos que evitar. Debemos esperar la información que den las autoridades oficiales, yo soy el alcalde, no soy la autoridad oficial para referirme a eso. Esta información la tiene que dar el Gobierno o la Cancillería venezolana”, acotó.

Finalmente, el burgomaestre aseguró que entre el 70 % u 80 % de migrantes varados en la frontera entre Perú y chile son ciudadanos venezolanos.