El ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió a la actual crisis migratoria que vive nuestro país y aseguró que aproximadamente 5 mil ciudadanos venezolanos desean salir de territorio peruano. Además, precisó que se trata de la actual preocupación de la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola.

“Tenemos información de que hay un promedio de 5 mil personas venezolanas que quieren salir del país. Entonces en eso estamos trabajando desde el gobierno, es una preocupación de la presidenta Dina Boluarte, del señor premier, de trabajar todos los sectores articuladamente con todas las autoridades”, dijo el titular del Mininter a TV Perú.

"En estos momentos me encuentro en la frontera con Ecuador, justamente en Tumbes. Anoche he llegado para tratar de fortalecer esta frontera y poder impedir a las personas que ingresan irregularmente, entendiendo que entre 2018 y 2023 fue la frontera por donde más ingresaron. Más de 211 mil extranjeros ingresaron por este paso. No solamente tenemos que fortalecer el tema de Tacna, sino también con Ecuador", agregó.

Por otro lado, Romero destacó el trabajo articulado de la titular de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, para ofrecer apoyo a los extranjeros que deseen retornar a su país de origen.

"Hay un trabajo muy interesante y articulado que está haciendo nuestra canciller. Está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ver la manera de regresar a los venezolanos que desean regresar a su país".

Inseguridad ciudadana

Vicente Romero tocó también el tema de la seguridad ciudadana y precisó que se están aplicando con buenos resultados lo planteado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Muestra de ello, aseguró, se ha podido intervenir a importantes bandas criminales.

“Una muestra totalmente clara es la que ha dado nuestra Policía Nacional en los últimos diez días. Las estrategias que se plantearon en el Conasec, hace como tres semanas aproximadamente, ya están dando resultados. Ha habido importantes intervenciones a nivel de crimen organizado. Es un tema progresivo que está en desarrollo”, finalizó.