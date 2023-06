Personas cercanas a Betssy Chávez agreden a corresponsal de RPP y le quitan su celular

El periodista de RPP en la región de Tacna, Javier Rumiche, fue víctima de una agresión por parte de presuntos familiares de la expremier Betssy Chávez, quien esta tarde recibió una orden de captura inmediata por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

En las imágenes se puede apreciar que un sujeto con chaleco amarillo y mascarilla para ocultar su rostro sale del hogar de Chávez en Tacna con un perro rottweiler dispuesto a atacar directamente a todos los miembros de prensa reunidos en búsqueda de declaraciones.

“Nos han atacado con un perro. Me han quitado el celular”, comentó el corresponsal de RPP a Canal N. “Nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. He tenido que defenderme porque el perro ha venido a atacarme directamente”, relató.

De acuerdo con el periodista, no es la primera vez que los familiares responden así a la prensa. "La vez pasada igual nos han tirado agua. No nos dejan hacer nuestro trabajo. No sé qué van a ganar con haberme quitado el celular. No sé qué parte de la familia es, pero nos han atacado con golpes y con el perro, que felizmente no me ha mordido porque me he defendido con la mochila".

“Sacaron los perros para que nos ataquen. Nosotros hemos interrumpido para que no agredan a nuestro colega de Exitosa. Han querido que dejemos de grabar, pero después no entiendo”, añadió a La República.

Según el periodista, el perro no llegó a morderlo, pero sí llegó a romper su vestimenta.

Tacna Javier Rumiche RPP Noticias

“La mochila la hemos tirado como escudo. Han aprovechado para llevarse mi celular a la casa de Betssy Chávez”, añade. “Ya se lo hemos comunicado a los policías que han llegado al lugar”, anotó.

“No tuvieron reparos en venir a atacarnos a golpes (...) Simplemente cubríamos la información. Estábamos en la otra vereda. Un señor mayor vino a insultarnos y señalarnos como culpables de toda esta situación”, también afirmó.

Prisión preventiva

Los periodistas se encontraban en las afueras del hogar luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia notificara a la Policía Nacional para que se detenga a Chávez por la investigación en su contra tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

La justicia declaró fundado el recurso de apelación de la Fiscalía respecto al rechazo de su prisión preventiva en primera instancia. Se resolvió dictarle 18 meses de prisión preventiva. Tras esto, los agentes de la Policía llegaron a la vivienda para detener a la excongresista.