Tacna: vecinos del Alto de la Alianza esperan ser reubicados ante la llegada del Fenómeno El Niño

Tacna Tacna: vecinos del Alto de la Alianza esperan ser reubicados ante llegada del Fenómeno El Niño

Vecinos del distrito del Alto de la Alianza, donde está ubicado el cauce de la quebrada Del Diablo, en la región Tacna, pidieron a las autoridades regionales y al Gobierno central ser reubicados ante la llegada del Fenómeno El Niño.

Asimismo, los pobladores señalaron que es necesario que se hagan trabajos en la zona para desviar el cauce del río y así evitar posibles tragedias ante la llegada de lluvias intensas.

Un equipo de RPP llegó hasta esta zona del sur del país para escuchar el pedido de los vecinos de los sectores la Florida, San Pedro y el Mirador; los cuales fueron gravemente afectados por el huaico que se registró el 21 de febrero del 2020 en Tacna. En aquel entonces, este desastre natural dejó tres fallecidos y más de 250 afectados.

Más de tres años después de aquella tragedia, los vecinos del Alto de la Alianza se sienten abandonados por las autoridades y por ello exigen que se hagan trabajos de prevención para evitar posibles emergencias ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño.

Si bien se intentaron hacer trabajos de reparación luego de lo que ocurrió en el 2020, estos no han sido bien recibidos por los vecinos de estos sectores que sufrieron pérdidas económicas años atrás.

“Ya son cuatro años el abandono del gobierno hacia este sector. Solo han hecho una pequeña trocha, un pequeño pique al fondo. Si no hay control en la parte de arriba va a volver a ocurrir lo mismo de años atrás. Por eso yo exhorto a las autoridades que se preocupen en la parte alta donde hay asociaciones que han tomado totalmente esa parte y han hecho pistas, donde hay cauces. Me parece mal el descuido de las actividades. No esperemos que suceda este desastre para venir a hacer la fotito correspondiente y decir que están apoyando y a las finales no hacen nada”, dijo un vecino de la zona a RPP.

Piden ayuda para desviar el cauce de río

Los vecinos también hicieron un llamado a las autoridades para que hagan el desvío del cauce del rio, que está próximo a la quebrada Del Diablo.

“Lo que queremos es el desvío de este cauce del rio, para así nosotros estar con tranquilidad y no perder tantas vidas y cosas económicas”, sostuvo otro vecino afectado en el 2020.

Cabe señalar que las autoridades han sido notificadas con el pedido de los vecinos del mirador de San Pedro y la Florida. En esta zona está el mercado Grau, principal centro de abastos de la ciudad, una institución educativa y diversos negocios.