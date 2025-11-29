Gobernador regional de Tacna sobre control fronterizo: "Esto es un tema país"

Luis Torres Robledo sostuvo en RPP que se trata de un “tema de país” que requiere la respuesta coordinada de todas las instituciones, y aseguró que, a diferencia de olas migratorias anteriores, las autoridades han reaccionado de manera más rápida.

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, señaló que se encuentra en coordinación con las autoridades nacionales, tras la entrada en vigor, mediante Decreto Supremo, de la declaratoria de estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos.

"En este momento estamos precisamente en el complejo fronterizo con el ministro del Interior y todas las autoridades locales y nacionales sobre cómo vamos a operar y cómo va a ser el trabajo y cómo nos repartimos el trabajo. Este no es un solo tema del gobierno, ni del gobierno regional, ni del gobierno nacional. Este es un tema del país y que tiene que darse una respuesta", declaró el gobernador en Ampliación de Noticias.

En el Decreto Supremo, se señaló que el Poder Ejecutivo autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar con la Policía Nacional las fronteras del país.

"Como ya hay una amenaza de un posible ganador en las próximas elecciones, aunque no haya elecciones todavía, los migrantes están saliendo de ahí. El tema es que la gran mayoría no tienen papeles, porque si tuvieran papeles y documentación sería fácil. El Perú siempre ha sido un país hospitalario y si tiene toda documentación en regla, pasa. Pero el problema es con aquellos que no tienen los papeles y como no pueden pasar por la frontera, se nos van a lo largo de toda esta amplia frontera que tiene entre Perú y Chile desde el mar, desde el hito 1, hasta el hito 35", sostuvo el gobernador tacneño.

De acuerdo con el Decreto Supremo, durante el estado de emergencia se realizarán las siguientes acciones: