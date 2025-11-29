Tacna: este es el panorama en la frontera con Chile tras la declaratoria del estado de emergencia

Personal policial y patrulleros adicionales llegaron a la zona para resguardar la frontera tras el anuncio del estado de emergencia. | Fuente: RPP

El viernes por la noche, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo que oficializa el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna.

De acuerdo con el Gobierno, esta medida servirá para reforzar la seguridad en la zona limítrofe con Chile para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al país.

Un equipo de RPP llegó hasta la Línea de la Concordia para conocer el panorama en la zona a pocas horas de decretarse el estado de emergencia.

Según relató nuestro corresponsal, un grupo de entre 40 y 50 extranjeros, en su mayoría venezolanos, ha pernoctado en el lugar en carpas. Entre ellos figuran mujeres, varones, niños y adultos mayores, quienes se encuentran en Chile de manera irregular y pretenden llegar a su país de origen a través del Perú.

Tras el anuncio del estado de emergencia, personal policial y patrulleros adicionales llegaron a la zona para resguardar la frontera. De acuerdo con nuestro corresponsal, los efectivos se encuentran situados en un intervalo de aproximadamente 500 metros alrededor del punto limítrofe para impedir el ingreso irregular de migrantes.

Cabe destacar que, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aún se encuentra en Tacna. Asimismo, RPP pudo conocer que en el transcurso de la mañana llegarán a la zona fronteriza el subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, para conocer la situación de los migrantes.

En esa línea, se espera que los representantes de ambos países mantengan una reunión en las próximas horas, pese a que previamente el canciller chileno, Alberto van Klaveren Stork, informó que esta se podría dar el lunes, 1 de diciembre.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué motivó el traslado de migrantes a la frontera?

La movilización de extranjeros se produce por las recientes declaraciones del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, quien adelantó que, de llegar al cargo, expulsará a los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el aspirante presidencial.

Kast, quien disputará el balotaje el 14 diciembre con la comunista Jeanette Jara, exhortó al actual presidente Gabriel Boric a viajar a Arica para abordar la crisis migratoria.