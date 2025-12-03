Periodista de RPP sufrió contusión en el tobillo tras ser agredido por escolta presidencial en Tacna

El diagnóstico fue confirmado por el doctor Denis Huamanlazo Ordoñez, quien atendió al corresponsal de RPP. En tanto, el camarógrafo John Altamirano presenta moretones en el brazo.

El periodista de RPP en Tacna, Javier Rumiche, resultó con una contusión en el tobillo, luego de que fuera agredido por personal de la escolta del presidente José Jerí, mientras cumplía su labor.

Así lo confirmó el doctor Denis Huamanlazo Ordoñez, director de la clínica La Luz Tacna, hasta donde acudió nuestro colega luego del incidente sufrido esta mañana.

“Lamentable suceso, pero gracias a Dios no ha pasado a mayores. Bueno, tu diagnóstico es que tienes una contusión en el tobillo izquierdo que no pasa más allá de un golpe. Ya hemos solicitado la radiografía, se ha evaluado y gracias que no tienes una fractura, pero se tiene que inmovilizar el pie para que no sufras mayor dolor”, refirió el galeno en conversación con el corresponsal de RPP.

Huamanlazo Ordoñez indicó, además, que el hombre de prensa presenta la presión elevada, presumiblemente por el intenso episodio vivido.

En tanto, el camarógrafo John Altamirano, que también fue agredido por la escolta presidencial, presenta moretones en el brazo, según el diagnóstico del médico.

“Sí, hemos encontrado algunos hematomas más, digamos, pequeños en el brazo, producto del forcejeo que ha tenido, pero que también no ha pasado a mayores”, manifestó el especialista.



Periodistas agredidos

El corresponsal de RPP en Tacna, Javier Rumiche, fue agredido por un escolta del presidente José Jerí cuando cubría una actividad oficial en el Paseo Cívico de la Ciudad Heroica.

Después del izamiento del Pabellón Nacional, Rumiche y sus colegas se acercaron para recoger las declaraciones del mandatario. Sin embargo, fueron cercados por el personal de Seguridad del Estado, a pesar de que Jerí Oré había llamado a los periodistas para conversar.

“El presidente, amablemente, nos invitó a que nos acercamos para que podamos preguntar, pero el personal de Seguridad del Estado insistió en continuar hostigando nuestro trabajo. Esto ha ocurrido en cuestión de varios segundos, me dijeron 'te vamos a intervenir'; como si yo fuera una persona que se acerca al presidente para hacerle daño…”, contó.

En un video se observa que un escolta presidencial arrastra con fuerza a Rumiche para alejarlo de la comitiva presidencial, e incluso lo agarra bruscamente para impedir su avance; tal y como se aprecia en la foto de esta nota.

“Estamos con nuestro micrófono que tiene el cono y logo de RPP, y con nuestra… Nos han empujado a tal punto de que nos han cargado a pesar de que decimos que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. No hicieron caso, nos han empujado”, denunció.

“Una situación accidentada que deja mucho que desear el trabajo del personal de seguridad del Estado”, agregó.

El periodista detalló que su camarógrafo, John Altamirano, y otra colega que transmitía por redes sociales también fueron agredidos por el personal de Seguridad del Estado.

Asimismo, dijo que se “ha doblado el tobillo” tras la agresión de la que fue víctima.

Posteriormente, Javier Rumiche indicó que los agentes se retiraron y, lejos de pedir disculpas, miraron a los periodistas con “total desprecio”.