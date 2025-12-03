José Jerí dice que cualquier persona que no tenga los documentos en regla no es bienvenida en nuestro país

El presidente de la República, José Jerí, aseguró desde Tacna que los extranjeros que no tengan sus documentos en regla no podrán ingresar a nuestro país.

El mandatario llegó a la Ciudad Heroica luego de que un grupo de ciudadanos extranjeros, conformado principalmente por venezolanos, se congregara en la frontera de Tacna y Arica en un intento de regresar a sus países de orígenes a través del Perú. Ello, luego de que el candidato presidencial José Antonio Kast anunciara que, si llega a Palacio de la Moneda, expulsará a los extranjeros que se encuentren de manera irregular en Chile.

“La Comisión Binacional entre Perú y Chile está liderada por Cancillería y los organismos de cada uno de los países está viendo la mejor manera, como en casos muy concretos y puntuales, se tiene que establecer algunas medidas en base al derecho internacional humanitario, pero la regla general es que cualquier persona que no tenga documentos en regla no son bienvenidos a nuestro país”, señaló el jefe de Estado.

En esa misma línea, Jerí indicó que su Gobierno está enfocado en “mantener el control” dentro del territorio peruano y “evitar la migración irregular” que pueda “contribuir a generar más caos”, en medio de la ola de criminalidad que afronta nuestro país.

“Lo que importa es resguardar las fronteras como corresponde en el marco del estado de emergencia que se ha declarado. Si otros declaran estado de emergencia, es para que se cumpla a cabalidad y no se puede permitir ningún tipo de error”, aseveró.

Sobre las Elecciones 2026

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno ha dispuesto las medidas de seguridad solicitadas por las autoridades para que las Elecciones 2026 se lleven a cabo sin problemas.

“Las elecciones están convocadas. Los organismos electorales tienen gran parte del presupuesto que han solicitado. Nosotros como Gobierno nacional estamos dando las medidas de seguridad que han sido solicitadas. Entonces, no hay ningún elemento que impida que se realicen en forma adecuada, transparente y libre de las elecciones. Es un procedimiento que ya está convocado y que hay que otorgar garantías para que se puedan dar de la mejor manera posible”, acotó.

El mandatario brindó estas declaraciones un día después de que el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa sufriera un ataque a balazos en Cerro Azul, en Cañete. Sin embargo, en diálogo con RPP, el político descartó preliminarmente que el atentado tenga motivaciones electorales y lo atribuyó a la inseguridad ciudadana.

Belaúnde consideró que si bien existe un incremento de las organizaciones criminales que está relacionada a la proliferación de la minería ilegal, su caso estaría más bien "vinculado a un tema clásico de inseguridad ciudadana".