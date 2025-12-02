Primer viaje al extranjero: José Jerí solicita permiso del Congreso para ir a Ecuador

Durante su ausencia, José Jerí seguirá a cargo del Despacho Presidencial de forma remota.

El presidente José Jerí solicitó al Congreso autorizar su salida del país el próximo viernes, 12 de diciembre, con el objetivo de viajar a la ciudad de Quito (Ecuador) para participar en el Encuentro Presidencial y XIV Gabinete Binacional Perú-Ecuador.

El proyecto de resolución legislativa, enviado por el Ejecutivo, señala que es importante que el país debe estar representado al más alto nivel del Estado y que el encuentro representa una “ocasión propicia” para reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas transfronterizas.

Como parte del encuentro, Jerí y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025.

El plan guiará el trabajo conjunto durante el período 2025-2026 mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, tales como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

"La participación del presidente reviste especial relevancia, en tanto que demostrará la alta prioridad que el Gobierno peruano le asigna al fortalecimiento de la relación estratégica que mantenemos con el Ecuador", precisa el documento.

El proyecto de resolución legislativa agrega que en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, los mandatarios, acompañados de sus respectivos ministro, abordarán los temas prioritarios de la agenda bilateral.

Durante el viaje, Jerí Oré se mantendrá a cargo del Despacho Presidencial de manera remota.