Tacna: sujetos asaltan a un padre de familia y se llevan 60 mil dólares en la Panamericana Sur

Pedro Luis Ramos Martinez

Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los hombres persiguieron a la víctima a bordo de un automóvil para luego interceptarlo y arrebatarles el dinero.

Un hombre que viajaba con su pequeña hija fue asaltado por unos sujetos que lo interceptaron a bordo de un auto en la carretera Panamericana Sur, en el tramo Sama Las Yaras – Chintari, en la provincia y región de Tacna. Estos tipos le arrebataron 60 mil dólares.

La Policía Nacional informó que el padre de familia, identificado como Carlos V. R. (37), contó que no se había percatado que era seguido por los hombres y estacionó su auto en la mencionada vía.

En ese momento, uno de los hombres bajó del carro, lo encañonó con un arma de fuego y le arrebató un bolso tipo canguro donde llevaba el dinero.

Para asegurar la fuga, le lanzó una sustancia en el rostro para así huir con su cómplice que lo esperaba en el vehículo. 

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional, que dispuso acciones inmediatas. Efectivos de la comisaría Central, Alto de la Alianza y de Carreteras fueron alertados para ubicar a los responsables. 

Tags
Tacna

