Hallan cuerpo de estudiante que se encontraba desaparecida en Piura

Una estudiante de la Universidad Nacional de Piura fue hallada muerta en el centro poblado Vichayal, en el distrito de La Arena, región Piura, luego de estar reportada como desaparecida desde el pasado 19 de agosto.

El tío de la víctima, Julio Mechato Olivares, confirmó a RPP esta noticia. Según indicó, el cadáver fue encontrado anoche enterrado en un corral ubicado al costado de la casa donde vivía la joven.

Julio Mechato indicó que el enamorado de la estudiante, le contó a la Policía Nacional que era acosada por un sujeto identificado como Jorge Silva Álvarez. Esto permitió que los agentes de la División de Investigación Criminal de Piura interroguen al sospechoso hasta que finalmente se dio con la ubicación del cuerpo.

La víctima apenas cursaba el primer ciclo de la especialidad de Administración de Empresas y era la segunda hija de una familia que ahora pide drástica sanción para el responsable.