Tacna: piden cadena perpetua para responsable de muerte de una mujer en el distrito de Gregorio Albarracín

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que una persona se encuentra detenida por este caso.

Un grupo de mujeres del colectivo Multisectorial de Tacna exigió cadena perpetua para el responsable de la muerte de una mujer, identificada como María del Rosario Romero Flores, en el distrito de Gregorio Albarracín, informó Fedra Rodríguez, representante de la organización.



La víctima fue enterrada en el cementerio parque del Recuerdo de Pocollay. Su fallecimiento se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación.



Este martes decenas de personas realizaron un plantón en el que se pidió la condena contra el presunto responsable, y que la Fiscalía y la Policía Nacional aceleren las investigaciones para esclarecer los hechos.



Las manifestantes enfatizaron también la necesidad de fortalecer las acciones contra la violencia hacia la mujer.



El grupo de mujeres caminó hasta la puerta de la vivienda del jefe de la Región Policial de Tacna, Arturo Valverde Inga, y demandó a la institución que no deje de investigar y se tomen acciones para garantizar justicia por la joven madre de familia.