Desaparición de pescadores en Tumbes está relacionada con actividades de bandas criminales, afirma director regional de la Producción

Pablo Gonzales, director regional de la Producción de Tumbes, lamentó que todavía no haya resultados en la búsqueda de los cuatro pescadores de la embarcación 'Ángel de Luz II' que fueron reportados como desaparecidos el pasado miércoles, 8 de enero. En diálogo con RPP, dijo que otras embarcaciones habrían presenciado el accionar de presuntas bandas criminales que estarían operando en el mar.

"Hay información de los propios pescadores que el día 8 de enero, en el lugar de pesca donde se han encontrado ellos, ha habido varias embarcaciones que han presenciado estos hechos que se han dado en el mar, lo cual se denunció verbalmente ante Dicapi y tenemos conocimiento por las coordinaciones que se hicieron con Capitanía de Puerto, con el capitán en ese momento, que salió una patrullera marítima", mencionó.

Gonzales aseguró que se tiene registro de 19 pescadores artesanales asesinados "hasta la fecha". Según precisó, los botes 'piratas' llegan a alta velocidad, con personas portando armas de largo alcance a bordo. Ellos reducen a los pescadores y los despojan de sus pertenencias, así como de lo recolectado en el mar durante la jornada.

"Se llevan pesca, se llevan los aparejos de pesca, se llevan los equipos de pesca, de navegación, inclusive seguido de muertes. Es lamentable que venga sucediendo esto", aseveró.

Sin resultados positivos, pese a reuniones

Indicó que desde la Dirección Regional de la Producción tuvo reuniones con autoridades del Gobierno en Lima y Tumbes sobre el aumento de los actos delincuenciales contra este gremio; sin embargo, no se ha tenido resultados positivos. Precisó que en los últimos días, los propios pescadores brindaron información sobre los asaltos en el mar.

"Se habla de un promedio de 200 soles, si no me equivoco, mensualmente, por cada pescador, lamentablemente los pescadores artesanales, como cualquier otra persona, en cualquier medio de la sociedad, están preocupados y no hacen las denuncias respectivas", refirió.

Por ello, afirmó que ha solicitado al Consejo Regional que se revise esta problemática "al más alto nivel de Gobierno central", pues desde su cartera no cuentan con la capacidad para actuar contra estas bandas organizadas.

"Invoco desde aquí, con todo respeto a la presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte, que también ponga cartas en el asunto y actúe, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, porque la verdad que Tumbes no pueden seguir soportando una situación de esta naturaleza, estamos en una situación muy crítica", refirió.