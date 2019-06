Gimbert del Rosario dijo que acompañó a su padre dentro de la ambulancia. | Fuente: RPP Noticias

El hijo del hombre que falleció de un ataque cardiaco, luego de que se trabaran las puertas de la ambulancia que lo llevó al Hospital de Tumbes, negó que los doctores de ese centro médico fueran responsables y dijo que él mismo pudo haber trabado las puertas en su desesperación porque su padre fuera atendido.

En declaraciones a La Rotativa Edición Noche de RPP Noticias, Gimbert del Rosario comentó que acompañó a su padre en la ambulancia hacia el Hospital de Tumbes, donde luego de que las puertas no abrieran comenzó a patearlas para que los doctores pudieran atender a su familiar.

“He escuchado otras versiones que son totalmente mentira, porque yo he ido con mi papá y en la misma desesperación que yo veía a mi papá agonizar en ese momento yo empecé a patear la puerta, cuando el chofer no bajaba del asiento (…) En la desesperación creo que yo mismo hice trabar esa puerta, porque me sentía desesperado viendo a mi papá totalmente derrumbado”, dijo.

Agredeció a doctores

Del Rosario agregó que desde el momento que la ambulancia llegó al hospital, los doctores hicieron todo lo posible por salvar a su padre, que había resultado afectado luego de que estuviera expuesto a un pesticida. En esa línea, agradeció a todos los que ayudaron a que su padre finalmente pueda ser atendido.

“No sé por qué ahora atacan a los doctores, yo les agradezco a todos los que estuvieron ahí porque hicieron lo imposible para querer rehabilitar a mi papá, yo les agradezco”, comentó.

“De parte mía y de mi familia les agradezco a los doctores, enfermeros y a las personas que se prestaron para ayudarnos, les agradezco infinitamente. Nada que reprocharle a nadie", agregó.