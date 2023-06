Contraloría: UGEL de Coronel Portillo genera presunto perjuicio de más de S/1,6 millones por realizar pagos irregulares a trabajadores

Actualidad Contraloría: UGEL de Coronel Portillo realizó pagos irregulares a trabajadores por S/ 1.6 millones

Funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel Portillo generaron un perjuicio económico de S/ 1 628 002 a la entidad por realizar pagos irregulares a personal administrativo nombrado y contratado entre 2018 y 2021, según alertó un reciente informe de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la Contraloría, estos pagos no contaban con una norma legal expresa que disponga su otorgamiento, ni acto administrativo legítimo y/o resolución judicial que ordene dicha retribución, contraviniendo normas presupuestales que prohíben el pago de bonificaciones e incremento de remuneraciones.

El organismo también advierte que la UGEL de Coronel Portillo y la DREU tenían conocimiento de un informe de auditoría que realizaron sobre un hecho similar en la UGEL de la provincia de Padre Abad, también en Ucayali.

Asimismo, la comisión de control determinó que el informe legal de asesoría jurídica de la UGEL de Coronel Portillo, que sustentó dicho pago, no desarrolla análisis de hecho y de derecho respecto al petitorio; es decir, no especifica los motivos por lo que a los servidores les corresponde o no los beneficios solicitados.

Deficiencia en Reconstrucción con Cambios

A 853 funcionarios únicos se elevaron los responsables por la mala ejecución del plan Reconstrucción con Cambios (RCC), reveló el contralor general de la República Nelson Shack.

Esta información fue revelada frente a la Comisión Especial del Fenómeno del Niño Costero del Congreso, donde se detalló los resultados del seguimiento que se hace a los procesos de los funcionarios con responsabilidad, ya sea civil, administrativa, penal, etc., por el proceso de RCC.

Al cierre del 2022 era solo 845 los funcionarios con responsabilidad, ahora la cifra se elevó a 853. El incremento se debe "a dos casos penales que fueron notificados por la Contraloría en Febrero", explicó Shack.

“Uno es sobre una trocha carrozable en la provincia de Bolívar (La Libertad) donde hay responsabilidades penales y administrativas de 9 funcionarios. Se comprobó que se pagó por trabajos inexistentes”, dijo el contralor en el Congreso.

Los casos habrían generado un perjuicio que superó los S/ 625 mil soles por una obra de casi S/ 3 500 000.