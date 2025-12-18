Periodista atacado a balazos en Ucayali será trasladado a Lima por tierra debido a que aeropuerto de Tingo María no está operando

Mitzar Castillejos, periodista que fue atacado a balazos en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en Ucayali, será trasladado a Lima por vía terrestre, debido a que el aeropuerto de Tingo María no está operando por obras.

Así lo informó el director del Hospital de Tingo María, Ricardo Díaz, quien precisó que el viaje de traslado durará 10 horas y podría presentar complicaciones por el estado del periodista.

“Tingo María está sin aeropuerto, sin pista de aterrizaje. Están suspendidos los vuelos hasta el 27 de diciembre de 2025”, sostuvo.

Sin embargo, el médico precisó que la ambulancia en la que viajará el periodista está totalmente equipada y que un médico le prestará atención durante el trayecto, que está programado a iniciar a la 1:30 de la tarde de este jueves.

A su llegada a la capital, el hombre de prensa será recibido en el Hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores, según informaron desde el Ministerio de Salud.

Ataque

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el intento de asesinato del periodista Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, quien fue víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

A través de un comunicado, la organización gremial indicó que el atentado ocurrió el viernes 12 de diciembre, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el hombre de prensa se dirigía a conducir su programa informativo.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta, que lo aguardaban en la vía a la altura de la junta vecinal La Marina, abrieron fuego a quemarropa, realizando aproximadamente cinco disparos.