Ucayali: periodista resulta herido en atentado armado cuando se dirigía a su programa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el intento de asesinato del periodista Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, quien fue víctima de un ataque armado perpetrado por sicarios en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

A través de un comunicado, la organización gremial indicó que el atentado ocurrió el viernes 12 de diciembre, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el hombre de prensa se dirigía a conducir su programa informativo.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta, que lo aguardaban en la vía a la altura de la junta vecinal La Marina, abrieron fuego a quemarropa, realizando aproximadamente cinco disparos.

Tres de los proyectiles impactaron en el cuerpo de Castillejos Tenazoa, causándole heridas en el brazo derecho y el abdomen.

Tras el ataque, el periodista fue auxiliado de inmediato por vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes lo trasladaron al centro de salud de Aguaytía.

Posteriormente, fue referido a la ciudad de Tingo María para recibir atención médica especializada. Según se reportó, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con información recogida por la ANP en la localidad, el periodista venía realizando denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.

Ante estos hechos, la ANP exigió a las autoridades competentes adoptar de manera inmediata medidas eficaces de protección para salvaguardar la vida e integridad de Mitzar Castillejos.

“Recordamos que es obligación del Estado peruano garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad, por lo que demandamos que se le otorguen sin dilación las garantías personales correspondientes, en su condición de sobreviviente de un atentado criminal”, mencionó la entidad.