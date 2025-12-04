Roberto Céspedes, tecnólogo médico del centro de salud del distrito de Iparia, informó a RPP que aumentó a 13 el número de fallecidos tras el hundimiento de una embarcación tras el desbarranco del puerto, producto de un deslizamiento en el distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali.

De acuerdo al especialista, de los 10 buzos enviados desde Lima solo uno cuenta con los equipos para sumergirse al río, los otros brindan ayuda desde la superficie.

"Del equipo de buzos, solo uno de ellos es el que cuenta con los equipos mínimos para sumersión, de ahí todos los demás no tienen esos equipos. Ellos están apoyando en la parte superficial. Pero lo que necesitamos es si es que pueden lograr retirar los cuerpos, creemos que están sumergidos junto con la embarcación", declaró Roberto Céspedes a RPP.

Roberto Céspedes indicó que los cuerpos son trasladados en furgonetas y mototaxis ante la falta de ambulancias.

Ucayali: aumentan a 13 los muertos tras hundimiento de embarcación en Iparia | Fuente: RPP

Solicitud de equipos médicos

A través del Rotafono de RPP, aseguró que es necesario se destine el equipo necesario para buscar a los desaparecidos.

Además, pide que se implemente el centro de salud con equipos como rayos X, puesto que sin eso, se les ha impedido ver la gravedad del daño en los más de 10 heridos.

Del mismo modo los familiares de las personas fallecidas han reclamado que no hay presencia fiscal para el levantamiento de los cuerpos, lo que genera demora en la entrega de los cadáveres.

Los familiares piden al Ministerio Publico destinar a un médico legista durante toda la búsqueda.