Mineros informales mantienen bloqueo de tránsito vehicular en la Panamericana Sur

Desde la 7 de la noche del miércoles, el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, continúa bloqueada por mineros informales.

De igual forma ocurre en el kilómetro 612, en el distrito de Chala, donde los mineros artesanales han colocado carpas, camas y cartones a lo largo de la vía, impidiendo el tránsito vehicular.

Además en estos dos puntos de la carretera Panamericana Sur se observa gran cantidad de vehículos varados, al menos unos 3 a 4 kilómetros, entre buses interprovinciales, camiones de carga pesada, autos, camionetas, etc.

Incluso, para poder llegar a la zona de desbloqueo tienen que invadir el carril contrario.

Buscan ampliación del Reinfo

Lo que han indicado los dirigentes a RPP, es que se va a reabrir el tránsito vehicular a partir de entre las 7 y las 8 de la mañana, pero puede variar por decisión de los mineros informales.

Asimismo, ha informado que más mineros han bajado de otras zonas, como Posco Misky, La Eugenia, San Martín, para unirse a estas movilizaciones en estos dos puntos, debido a que hoy en el Pleno del Congreso se decidirá si se aprueba la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). hasta por dos años.

Asimismo, la Policía Nacional y la Policía de Carreteras confirmó que se han enviado un bus de la Unidad de Servicios Especiales hasta el kilómetro 782, donde van a dialogar para que se abra el tránsito vehicular en esta zona.