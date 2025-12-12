Fiscal Jorge Chávez Cotrina propone la creación de una comisión para "revisar y reajustar" las 'leyes procrimen'

El fiscal Jorge Chávez Cotrina destacó que, ante el auge del crimen organizado, se hace urgente la formación de fiscales especializados en delitos como la extorsión y el sicariato a nivel nacional.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, advirtió que la extorsión y la criminalidad han crecido de manera "exponencial" en el país debido a que varios gobiernos anteriores han ignorado el problema.

"Si no se fortalece el sistema de administración de justicia, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial", no importa cuántas leyes se aprueben, "las cosas no van a cambiar". El problema es estructural, es político", afirmó durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Chávez Cotrina destacó que, ante el auge del crimen organizado, se hace urgente la formación de fiscales especializados en delitos como la extorsión y el sicariato, no solo en Lima, sino también en otras ciudades afectadas por las redes criminales, como Trujillo, Chiclayo y Sullana.

El fiscal expresó su preocupación por la expansión de las bandas criminales, estimando que el número de organizaciones delictivas a nivel nacional es "incalculable". En este contexto, comparó la situación con la explosión de una granada (representada por el Tren de Aragua), cuyas "esquirlas" (bandas) se han esparcido por todo el país, replicando el "modus operandi" de los delincuentes originales.

"Y este es justamente el gran error que se cometió en el anterior gobierno. No se previó, no se hizo una estrategia para acabar totalmente con estos pequeños grupos que se estaban germinando en todo el país y ahí están los resultados y eso acabarlo no va a ser de la noche a la mañana", remarcó.

Según el fiscal, una de las principales estrategias para combatir la creciente inseguridad es fortalecer tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. "La verdad que a mí me causa mucha preocupación que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, este año incluso, nos hayan recortado el presupuesto", lamentó.

En ese sentido, Chávez Cotrina sugirió la creación de una comisión integrada por expertos del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Congreso, con el objetivo de "revisar y reajustar" diversas leyes denominadas 'procrimen', aprobadas por el Parlamento.

"No todas las normas son malas, eso es un mito que se ha creado", opinó.