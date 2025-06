Abogado Elio Riera sobre tesis de María Acuña: “Un reportaje no amerita que se entregue una información”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Elio Riera consideró que la Universidad César Vallejo no está obligada a entregar información respecto de las tesis de la congresista María Acuña por pedido de un medio de comunicación, ello luego de que el dominical Punto final informara que dicha casa de estudios les indicó que los trabajos de investigación de la legisladora se perdieron en uno de sus locales afectados por el fenómeno El Niño en 2017.

En declaraciones a Prueba de fuego, de RPP TV, el también vocero de Alianza para el Progreso consideró prudente que no se entregue dicha información, debido a que existe una ley de protección de datos personales. No obstante, señaló que, si el pedido de información fuera realizado por una entidad judicial, sí se tendría que aceptar.

“Yo considero que no está obligada y que es prudente, por un tema de ley de protección de datos personales, porque es una ley no hacerlo. Caso distinto sería que sea pedido del Ministerio Público o el Poder Judicial, que no es el escenario, en el caso concreto lo que han hecho es cumplir con el requerimiento y ya corresponderá al debido proceso instaurar las instancias respectivas”, sostuvo.

Respaldó postura de la Universidad César Vallejo

Asimismo, el letrado sostuvo que corresponderá al Congreso de la República corroborar la información dada por la Universidad César Vallejo respecto de lo ocurrido con las tesis de la legisladora Acuña. En esa línea, dijo estar de acuerdo con la posición previa de la casa de estudios de no entregar la información requerida, la cual finalmente entregó por un pronunciamiento del Ministerio de Justicia.

“Un reportaje no amerita finalmente que se entregue una información, distinto es el caso que un funcionario esté sometido a una investigación o a un proceso disciplinario y el Congreso de la República o Fiscalía lo pueda requerir, pero coincido y quiero dejar sentado este mensaje, por más que no sea abogado de la Universidad César Vallejo, coincido con el hecho de que no se entregue información a un periodista, porque no es un requerimiento formal y judicial, son las instancias respectivas y para eso está el debido proceso”, dijo.

Las tesis perdidas

En vísperas, el dominical Punto Final difundió un reportaje en el que dieron cuenta de la respuesta de la Universidad César Vallejo ante una solicitud realizada desde 2023 sobre los trabajos que dan el título de magíster y doctora a la legisladora María Acuña.

Dicha casa de estudios se vio obligada a responder por orden del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según indicaron, las tesis de maestría y doctorado de la parlamentaria hermana de César Acuña se perdieron por culpa de los daños que dejó el fenómeno El Niño que en 2017 afectó Chiclayo, donde la mencionada universidad tiene una sede.

La tesis que Acuña presentó para obtener el grado de maestría en gestión pública se titula 'Satisfacción y clima laboral en los trabajadores de la GRED (Gerencia Regional de Educación) de Lambayeque 2015'.

En tanto, el trabajo que realizó para obtener el grado de doctorado en gestión pública y gobernabilidad se tituló 'La gestión pedagógica y el desarrollo laboral de los docentes de educación primaria en las instituciones educativas'.