La ex congresista del APRA Nidia Vilchez señaló que el fallecido ex presidente Alan García escribió la carta de su despedida semanas atrás de que se disparara en la sien. Indicó que la familia no tenía conocimiento de ello.

"Esa carta no la escribió el día anterior (de su suicidio), esa carta tiene varias semanas atrás. En la clase que tenía ese día con sus alumnos en el Instituto de Gobierno, mencionado por el oficial que lo acompaña, filma esa clase y antes de terminar les dice a sus alumnos: 'Tal vez esta sea la última vez que nos veamos'", señaló Vilchez en una entrevista con Correo.

Vilchez precisó que desconoce la fecha exacta en la que García Pérez escribió la carta que su hija Lucía García Nores leyó durante el velorio de su padre. "No tengo la fecha o el tiempo. El secretario personal sabrá en qué momento se lo entregaron a él porque ha sido depositario de esta carta", comentó.

Además, apuntó que si bien el exmandatario no mostró señales de lo que iba a pasar, siempre expresó que no iba a dejar que hagan de él un show mediático.

"Lo que él siempre nos manifestaba es que jamás dejaría que mancillen la función de quien habría, como él, asumido la presidencia (...) él estaba decidido, dijo: 'Jamás me prestaré a ese circo'", indicó.

Video del allanamiento

Vílchez exigió además que el Ministerio Público difunda el video en el que se observa a agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizando diligencias en la vivienda del exmandatario.

"A las 10:20 de la mañana comunicamos la muerte de Alan García, pero la diligencia continuaba. En ese momento se debió lacrar la casa, se debió lacrar, porque la persona que era objeto de la detención había fallecido, pero no se hizo eso. Todos estos errores, diría yo más bien el abuso de poder que viene acompañado de la partida del expresidente", indicó.



También defendió el hecho de que el hijo menor del fallecido García Pérez, Federico Danton, se haya inscrito al partido de su padre durante el velatorio. "Este adolescente ha sido formado en la adversidad política ante la figura de su padre dos veces presidente. Y en ese mismo sentimiento pide ser inscrito en el acta", explicó.