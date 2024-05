César Nakazaki sobre pedido de pensión de Alberto Fujimori: "Creo que se han restablecido las condiciones"

César Nakazaki, exabogado de Alberto Fujimori, se pronunció respecto del pedido que hizo el condenado expresidente que recibió un indulto humanitario en 2023, a fin de que el Congreso restablezca sus beneficios como exjefe de Estado, entre ellos, la pensión.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el letrado manifestó que Fujimori no cuenta con una pena, debido a que esta concluyó con el indulto humanitario que se le otorgó en 2017 y fue legitimado en diciembre de 2023. Agregó que el expresidente cumplió también con la inhabilitación que se le impuso.

“Él estaba condenado a pena privativa de la libertad y pena de inhabilitación, la pena privativa de la libertad se perdonó, por tanto, concluyó. Es más, corrijo, es indulto humanitario, se dio término dado por la enfermedad y concluyó la pena. Concluyó, ahí no hay perdón, hay conclusión de la pena”, indicó.

“Entonces creo que se han restablecido las condiciones para que él obtenga aquello que le corresponde”, añadió Nakazaki.

Sobre reparación civil

Al ser consultado sobre si el exmandatario puede hacer este pedido, aún manteniendo la deuda por reparación civil de 57 millones de soles que se le impuso, el abogado dijo que, si el concepto de pensión no ha sido embargado, no aplicaría que se le entregue algún dinero a Fujimori.

“Si corresponde que me den mi sueldo, mis remuneraciones, pero hay una reparación civil que no he pagado, si están embargadas mis remuneraciones no me lo dan, pero tienen que estar embargadas, entonces habría que ver si la parte civil ha embargado, algún ingreso que le corresponda al presidente Fujimori, por haber recuperado su cargo de presidente de la República”, dijo.

Alberto Fujimori pide pensión

Este lunes se conoció que Alberto Fujimori, a través de su abogado Elio Riera, solicitó al Congreso que se le asigne una pensión al amparo de la Ley 26519. El requerimiento fue presentado mediante un oficio al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, fechado al 29 de abril último.

La Procuraduría General del Estado emitió después un comunicado en el que aclaró que la deuda de Fujimori por reparación civil asciende a S/57 millones por los casos de allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a su exasesor.