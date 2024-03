Alberto Otárola: audio vincularía nuevamente a titular del Gabinete con Yazire Pinedo, joven que contrató con el Estado

La grabación de una comunicación telefónica vincularía nuevamente al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con Yazire Pinedo, la joven que logró órdenes de servicios con el Estado tras reunirse con el titular del Gabinete Ministerial.

El audio difundido por el dominical Panorama se escucha la voz de quien sería Alberto Otárola insistir a una joven, que sería Pinedo, para verla. Incluso se refiere a la mujer como “amor” y coordina un encuentro para el día posterior a la comunicación.

Hombre: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Mujer: No sé, no me siento bien.

Hombre: Dime, pues, amor, para hablar.

Hombre: Mañana te veo, ¿te parece?, mañana, ¿o no puedes?

Mujer: Ya, mañana, pues, mañana te veo.





En otro momento del audio se oye a quien sería el jefe del Gabinete Ministerial pedirle a la joven que le envíe su “CV” de inmediato y le hace la precisión de que no lo mande “documentado”, a lo que la mujer accede.

Hombre: Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV.

Mujer: Ya, ahorita.

Hombre: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Contratación de Yazire Pinedo

Yazire Pinedo obtuvo en 2023 órdenes de servicio por S/ 18 000 y S/ 35 000 dentro del Ministerio de Defensa, luego de reunirse con Alberto Otárola, quien fue titular de esa cartera y ya había asumido la jefatura del Gabinete Ministerial.

Asimismo, la joven de 25 años recibió un correo electrónico a inicios de ese año en el que se le realizó un ofrecimiento de empleo desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

Otárola negó en septiembre del año pasado irregularidades en las órdenes de servicio de Pinedo Vásquez, a quien dijo haber visto solo una vez durante una reunión. Sin embargo, dicha versión fue refutada por la joven, quien dijo conocerlo desde hace muchos años y que ella propuso la reunión luego de la cual consiguió las órdenes de servicio.

Reacción de Alberto Otárola

Respecto de la grabación, Alberto Otárola se pronunció a través de X (antes Twitter) y dijo que el contenido del audio difundido debe ser corroborado, aunque no negó que se tratara de su voz.

Además, el titular del Gabinete Ministerial del Gobierno de Dina Boluarte reiteró que en su gestión no hubo ni habrá ninguna contratación irregular, en referencia al requerimiento del CV que se escucha en el audio.

“Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto”, indicó el funcionario en su breve pronunciamiento.