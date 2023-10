Alcalde de Lima dijo que no respondió pedido de información de la JNJ porque su titular "no debería estar ahí"

Lima El burgomaestre indicó que solicitará incremento de presupuesto de S/250 millones para obras de infraestructura

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció en torno al pedido de información que hizo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la condecoración que otorgó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 8 de marzo.

Como se sabe, el pasado 11 de octubre, la titular de la JNJ, Inés Tello, envió un oficio al burgomaestre capitalino solicitándole el sustento por el cual se otorgó dicho galardón y copia del acta de la Sesión de Consejo Metropolitano que dio lugar al acuerdo con el que se “respaldó y ratificó” la decisión.

Al respecto, Rafael López Aliaga dijo que no respondió porque, en su opinión, la magistrada Tello "no debería estar en donde está".

"Esa carta no la he respondido porque, en mi opinión, la señora no debería estar en donde está, mi opinión personal", resaltó.

Además, aludió a la medida cautelar del Poder Judicial que dispone suspender las investigaciones de la JNJ contra la titular del Ministerio Público y acusó a la junta de pretender "manipular" su gestión.

"Tengo entendido que ya hay una medida del Poder Judicial que inhabilita a esta junta que viene de la época de Vizcarra (…) y menos manipulando lo que es la gestión de un alcalde de Lima aprobado por todo un Concejo Metropolitano para distinguir a la fiscal de la Nación, en el Día de la Mujer, donde hubo muchas distinciones", remarcó.

"Percepción de seguridad aumentará con llegada de motos"

Por otro lado, el alcalde de Lima indicó que la "percepción de seguridad" de los limeños aumentará cuando lleguen las motos que se emplearán para combatir la delincuencia.

"La percepción de seguridad va a aumentar significativamente con la llegada de las motos", subrayó.

"Ya lo he explicado, se está viendo con UNOPS para hacer una compra transparente, sin coimas y sin corrupción. Tenemos ya el cronograma de lo que se está comprando, son 10 000 motos de la Municipalidad de Lima, con una primera entrega de 4 000, para ponerlas al servicio de todos los municipios de Lima", precisó.

Asimismo, indicó que solicitará una ampliación de presupuesto de S/ 250 millones para obras de infraestructura.

"Estamos pidiendo que se asigne el monto de S/ 250 millones, que es nada, para estas obras que van en beneficio del sector más desprotegido y vulnerable de Lima”, señaló.

"Necesitamos recuperar ese 2 % del IGV recaudado en Lima Metropolitana. Mi cálculo es de S/ 600 millones al año que debe ir a infraestructura, principalmente a muros de contención, a avenidas en distritos donde es vital comunicación, donde la población no tiene beneficio. Estamos priorizando inversión en zonas que no tienen nada”, puntualizó.