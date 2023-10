Patricia Benavides no tuvo una "reunión privada" con el papa Francisco en su viaje al Vaticano, señala Fiscalía

Judiciales El Ministerio Público indicó que Patricia Benavides no llegó a reunirse con el papa Francisco

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, viajó a Italia y el Vaticano para cumplir con una serie de actividades oficiales, entre las que figuraba participar en la Audiencia General del papa Francisco del último miércoles.

La salida del país de la titular del Ministerio Público fue autorizada por la Junta de Fiscales Supremos y tuvo como lapso una semana, desde el pasado lunes hasta el día de ayer, domingo.

"Autorizar el viaje en comisión de servicios de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, a la ciudad de Roma, República Italiana y al Estado de la Ciudad del Vaticano, desde las 10:20 horas del día 9 hasta las 4:30 horas del 15 de octubre de 2023", indica la resolución de autorización del viaje.

No obstante, dicho documento fue publicado hoy, lunes, en el Diario Oficial El Peruano; es decir, al día siguiente de finalizado su recorrido en los referidos estados.

Vale destacar que la Ley N° 27619 o "Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos" indica en su artículo 3 que "las resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con anterioridad al viaje".

Además indica que de no cumplirse con la norma "acarrea la sanción administrativa del infractor, además de la devolución del íntegro del monto recibido, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar".

¿Cuánto costó el viaje y cuál fue la agenda?

Según la resolución de la Fiscalía, el viaje de Patricia Benavides demandó un monto de US$ 3 780,00 en viáticos y US$ 540,00 en gastos de instalación, lo cual hace un total de US$ 4 320,00 o un aproximado de más de 16 mil soles.

La agenda de la fiscal de la Nación incluía su participación en el evento sobre diplomacia judicial, en el marco del desarrollo de la XI Conferencia Italia - América Latina y Caribe, en Roma, Italia, que tendría lugar entre el 11 y el 13 de octubre. En dicha actividad, Benavides participaría como relatora, el día 13, en el Evento Especial dedicado a la Diplomacia Jurídica y de Seguridad.

Por otro lado, la Prefectura de la Casa Pontificia reservó una plaza para la fiscal de la Nación para que participe en la Audiencia General del papa Francisco del día 11 de octubre.

Además, en esa fecha, se agendaron reuniones entre Benavides Vargas, el ministro Fabrizio Marcelli y el juez experto anticorrupción Giovanni Tartaglia Polcini, "para compartir experiencias y mejores prácticas que puedan ser aplicables al Ministerio Público"

Adicional a ello, se acordó una reunión con la secretaria general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), "con la finalidad de potenciar la relación de cooperación entre Italia y Perú, a través de la ejecución de encuentros y eventos con especialistas de diversos sectores".

Pese a esta agenda, la autorización del viaje de la presidenta inició el 9 de octubre, dos días antes de iniciarse las actividades programadas; y finalizó el 15, dos días después de la conferencia donde participaría como relatora.

Respuesta de la Fiscalía

Respecto al viaje de Patricia Benavides, el Ministerio Público indicó que "asistió a una invitación del gobierno italiano para participar en la XI Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, dedicado a la diplomacia jurídica y de seguridad".

"En este evento participó como ponente en conjunto con los fiscales generales de Colombia y Ecuador. Asimismo, asistió al Estado de la Ciudad del Vaticano para participar en la audiencia general realizada por el Santo Padre", señaló la Fiscalía a través de la red social X (ex Twitter).

Asimismo, resaltaron que la fiscal de la Nación "no tuvo ninguna reunión privada con el Papa Francisco, ni ha coincidido con la presidenta de la República" con el sumo pontífice.

Por su parte, en breves declaraciones a la prensa, Patricia Benavides indicó que la demora en la publicación de la resolución "son trámites administrativos".

Además, respecto a su salida del país desde el 9 de octubre, señaló que fue "por términos de la distancia".

"La invitación a la conferencia es del 11 al 13 y el 10 tenía otra agenda también. ¿Cuánto tiempo de viaje de distancia hay del Perú hasta Roma?", indicó.

No obstante, la resolución de autorización no indica ninguna actividad contemplada para el día 10 de octubre.